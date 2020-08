Seis ediles de distintos partidos políticos recorren desde este jueves el litoral el país invitando a los uruguayos a visitar lo que se ha denominado “Destino Maldonado”.

Los ediles Remy Delacroix, Adolfo Varela, Leonardo Delgado, Susana De Armas, Valeria Silvera y Francisco Olivera iniciaron este jueves una intensa agenda de medios de comunicación y promoción turística en Salto. Por la tarde estarán en Paysandú, mientras que el viernes por la mañana recorrerán Fray Bentos (Río Negro) y por la tarde Mercedes (Soriano).

Valeria Silvera, del Partido Nacional, dijo que la iniciativa surgió del presidente de la Junta de Maldonado y que, junto a ediles de los tres partidos políticos, están tratando, “entre todos, de fomentar el turismo interno, invitando a que los uruguayos tomen como destino para vacacionar a Maldonado”.

“A veces hay que dejar un poquito de lado los colores políticos. Estamos para trabajar todos en conjunto por el bien de nuestro departamento, de nuestro Maldonado. Es una iniciativa muy buena sobre todo que todos los partidos políticos estemos de acuerdo en el mismo fin”, opinó Silvera.

Por su parte, el frentista Leonardo Delgado, dijo que la iniciativa “es clave para trabajar y fomentar lo que tiene que ver con el empleo en el departamento de Maldonado, y fo-mentar el departamento como destino turístico”. “Todos sabemos la situación actual que se está viviendo donde no sabemos lo que va a suceder en la próxima temporada, si se van a abrir las fronteras. Es una cuestión que no depende de nosotros, por lo que la Junta Departamental de Maldonado, por unanimidad, respaldó esta iniciativa de salir a fomentar el departamento como destino turístico. Para nosotros es fundamental el tema del trabajo. Es una situación muy compleja que se está viviendo”, aseguró el edil frenteamplista. Dijo que la gente, hasta el momento, ha visto la iniciativa “con muy buenos ojos y como algo novedoso” ya que no es algo común que tres partidos políticos salgan a promocionar un destino. “Los partidos de oposición salimos junto con el partido de gobierno porque entendemos que hoy por hoy la prioridad tiene que ser el trabajo y la gente del departamento de Maldonado”, indicó Delgado.

Por último, el edil Remy Delacroix, también del Frente Amplio, dijo que existe bastante interés del ciudadano de Salto en conocer cuáles son las ofertas y cuidados sanitarios de Maldonado. “Es una gira larga pero el departamento de Maldonado lo merece”, sen-tenció.