Durante la madrugada de este 1º de año la Guardia Republicana debió actuar en la rambla de los Argentinos y Sierra, donde había más de 400 personas que, según informó el CECOED, no cumplían con el distanciamiento social requerido y obstaculizaban el tránsito.

Según lo informado, después de varios intentos de diálogo se dio cuenta a la Fiscal de turno quien dio el aval para dispersar a la gente. Se utilizó munición de estruendo luego de que los efectivos policiales fueran agredidos con piedras y botellas. No hubo lesiones ni daños a locales o vehículos, lográndose el objetivo de la dispersión. Además, según informó el semanario La Prensa, dos contenedores tomaron fuego en Av. Piria y Salta, debiendo trabajar personal de Bomberos con dos unidades móviles. Las perdidas fueron totales

Por otra parte, en frente al parador Bikini en Manantiales, unas 200 personas también se habían aglomerado. Se les advirtió mediante alto parlante que debían dejar el lugar, lo que no logró el efecto deseado, por lo que se le explicó “mano a mano” la inconveniencia de continuar en el lugar. Según se informó, también se disolvió la concentración, esta vez sin inconvenientes.

Otro de los operativos realizados en horas de la madrugada consistió en disolver una fiesta en una chacra donde se constataron 26 vehículos y que también fue disipada sin inconvenientes.

Los operativos de CECOED fueron realizados en Piriápolis, Solís, San Carlos, La Barra, Punta del Este y Maldonado.

Está integrado por equipos de Policía, Bomberos, Prefectura, Caminera y la Intendencia.

Por detalles, su coordinador es Mauricio Souza y su presidente el Intendente Antía.

Foto: semanario La Prensa