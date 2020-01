El alga “gomosa” apareció en algunas playas del departamento

No es tóxica ni peligrosa, de todos modos ya desapareció, dijo la directora de Medio Ambiente de la comuna

El alga “gomosa” que había sido detectada en playas de Montevideo y Canelones apareció el pasado sábado en la zona de Portezuelo y a la altura de la parada 40 de la Interbalnearia. No obstante, “hoy todas las playas están en buenas condiciones”, aseguró la directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Betty Molina, a Montevideo Portal.

El sábado pasado en la playa de Portezuelo -que algunos turistas llaman “Solanas”- varios bañistas difundieron en las redes sociales que había algas que dejaban una sustancia gomosa en la piel. El fenómeno se advierte en quienes salen del agua después de un baño y presentan una suerte de red de color verdosa sobre el cuerpo, que queda como “gomoso” o aceitado.

La directora de Medio Ambiente de la Intendencia dijo a Montevideo Portal que “se extrajeron muestras de espuma de estas playas” para confirmar si se trataba de Chattonella, un alga unicelular que días atrás fue detectada en otras playas del país.

Según explicó “el alga era perceptible a la vista, pero no lograba adherirse a la piel debido a su baja densidad y escaso tamaño. No llegó a haber una mancha marrón, sino una espuma porque llegaron muy dispersas”.

Buenas condiciones

Molina dijo que “hoy está todo normal. Todas las playas están en buenas condiciones”. “Al llegar tan dispersas pienso que (las algas) deben estar en alta mar. Llegaron de forma localizada, por lo que pienso que deben estar lejos”, agregó.

Como se sabe, la directora de la división de Salud de la Intendencia de Montevideo, Analice Beron, había dicho la pasada semana que el alga no reviste ningún peligro para la salud porque “no es tóxica”. “A pesar de que es molesta”, la especie “es inocua para el cuerpo”, agregó.