El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) informó que, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por conocida pandemia, ha adoptado diversas medidas para atender las dificultades de pago que enfrentan sus deudores:

En primer lugar, señaló que, respecto de la cuota emitida en el mes de abril, “reducirá en un 50% la cuota emitida en el mes de abril para TODA su cartera de clientes de créditos hipotecarios y promesas de compraventa cuyas operaciones se encuentren vigentes”. Respecto de clientes que pagan su cuota por retención de sus haberes, en caso de que la cuota correspondiente al mes de abril ya haya sido abonada al BHU por su empleador o instituto previsional, la reducción del 50% se verá reflejada en la liquidación siguiente, aclaró

El último día de pago de la cuota será el 30 de abril de 2020. El 50% restante se hará exigible luego del pago de la última cuota del préstamo y no se le adicionarán intereses.

Los clientes que no necesiten hacer uso de este beneficio deberán escribir un correo a la casilla cuotaabril@bhu.net antes del día 15 de abril para habilitar el pago del 50% restante.

Remates suspendidos

No pagar la cuota de abril -reducida en un 50%- no generará multas ni recargos por mora durante 180 días.

El BHU es el único banco de plaza que frente a esta situación ha adoptado medidas que abarcan a la totalidad de su cartera hipotecaria con créditos vigentes.

Por otra parte, se anunció que la realización de remates y lanzamientos queda transitoriamente suspendida. Para los meses siguientes y respecto de los clientes que han visto sensiblemente reducidos los ingresos de su núcleo familiar debido a la emergencia sanitaria, el BHU anunciará medidas en el correr de la próxima semana.

“Exhortamos a los clientes a no concurrir a la casa central o sucursales del BHU para obtener información sobre estos beneficios, que en ningún caso se gestionarán en forma presencial”, agregó la entidad.