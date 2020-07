El Congreso de la Confederación de Fútbol del ESTE ya tiene fecha y lugar confirmados

Por Rodrigo “Chino” Fernández

El próximo congreso de la Confederación ya está fijado, lo único que resta saber es la hora y el lugar designados para dicha cita que reunirá la cúpula de las diferentes competencias en el ESTE. Es de vital importancia esta reunión para definir en conjunto asuntos muy determinantes de cara al futuro de cada Liga ya que debido a la Pandemia establecida desde el pasado mes de marzo la incertidumbre ha primado a lo largo y ancho de cada Liga. En mayo debió celebrarse el 1° Congreso, pero no pudo ser realidad debido a obvias razones y por consiguiente se mantienen al frente de la Confederación la delegación de Lavalleja Sector Interior, quienes son los encargados de dictar la reglamentación vigente.

Una de las grandes temáticas de este Congreso será definir los pasos a seguir para el siguiente verano y la actividad de las Selecciones, se está gestando la idea de plantear la competencia, pero no como Mayores sino una Sub 23, manteniendo la competencia de la Sub 17.

Por último, se señala que el mandato de la Mesa de la Confederación corresponde en este momento al sector de Treinta y Tres capital, lugar donde se realizo una reunión el pasado lunes y se hizo la siguiente lista tentativa de nombres para integrar la Mesa: Presidente William Muñoz, Vicepresidente Edgar Mier, Secretario Washington Flores, Tesorero Guillermo Fregueiro, Vocal Arsenio Luzardo. Suplentes: Humberto Tellechea, Mario Arostegui, Verónica Echeverría, Daniel Pintos, Alejandro Rodríguez. Comisión Fiscal: Julio Torres, Eduardo De Ávila y Roberto Sagrera.