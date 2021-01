Con la presencia del secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, el presidente y vicepresidente de ASSE, doctores Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, la directora de la Región Este, doctora Laura Ayul y autoridades departamentales de la salud, quedaron en funcionamiento este domingo siete nuevas camas de CTI con lo que se duplica así la capacidad de atención en el hospital Elbio Rivero.

“La apuesta de ASSE es a una salud pública de calidad”, dijo Delgado, y destacó que “a fines de enero habrá 210 camas de CTI, cuando al asumir este gobierno había 109”. En relación a la pandemia, afirmó que el sistema no va a colapsar al incorporarse recursos médicos y no médicos para superar el estrés del personal de la salud personal. “La vacuna es una prioridad. No vamos a tener la más barata, ni la más rápida, sino la más segura. La decisión es científica y no política. Acá lo científico está por encima de lo político”, aseguró el secretario de la Presidencia.

Por otra parte, también se anunció que, desde la semana próxima, un contenedor, puesto a disposición por la empresa portuaria Tamibel Group S.A. en conjunto con ASSE y la Intendencia de Maldonado, realizará hisopados gratuitos en la explanada de Los Dedos, donde hay una gran concentración de jóvenes, que es la población objetivo. La directora de la Región Este, doctora Laura Ayul, indicó que dicho contenedor funcionará durante seis horas diarias, inicialmente, con posibilidad de ampliarlo a 12 horas. Procesará hasta 80 tests diarios y atenderá a toda la población, sea o no, usuaria de ASSE.

Más testeos

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, anunció que aumentará la capacidad de testeos diarios de 550 a 2.700, para fines de enero, al contar con un proceso de automatización de los laboratorios. Respecto a nuevos CTI, señaló que hay varias obras en curso en diferentes hospitales y que a fin de mes se inaugurará un nuevo CTI en Las Piedras.

Hospital Español

Cipriani dijo que en ningún momento el hospital Español, Centro de referencia para Covid-19, se saturó o estuvo cerrado. Lo único que ocurrió fue un pedido del director del hospital de tiempo para dar un alta, ante un ingreso del hospital Maciel, y una demora en el procesamiento de los resultados de testeos. Mañana se ponen en funcionamiento 10 camas más de CTI y 27 camas para moderados. “Se está tratando el tema en forma política. No es correcto el comunicado (de las últimas horas) del Sindicato Médico. Se trata de hacer ruido político o para candidatearse alguien a la Presidencia del SMU”, expresó el titular de ASSE.