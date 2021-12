El Cuarteto de Nos vuelve a Punta del Este presentando la “Fiesta en lo del Dr Hermes”

El ciclo “Enjoy Live” continúa este sábado con la presencia del Cuarteto de Nos. Después de haber tenido que postergar su presentación en Maldonado en marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia, la banda se reencontrará con el público esteño para festejar el 15° aniversario de su disco emblema “Raro”. En esta oportunidad, sus seguidores podrán disfrutar los hits que la convirtieron en una de las bandas más populares dentro y fuera de fronteras, además de escuchar por primera vez su nueva canción “Fiesta en lo del Dr Hermes”, cuyo videoclip fue estrenado en setiembre.

Correo de Punta del Este tuvo la oportunidad de dialogar con Roberto Musso, cantante, guitarrista y compositor de la banda montevideana que tiene en su haber dos Grammy Latinos. Uno por mejor canción “Cuando sea grande” y mejor disco de pop rock “Porfiado”. La entrevista, como no podía ser de otra manera, reflejó el humor que siempre los caracterizó. Y entre recuerdos de sus comienzos y anécdotas de alguna visita realizada hace varios años al Sociedad Unión de San Carlos, Musso nos reveló su idea de venir a vivir a Punta del Este cuando se jubile, si es que alguna vez existe la jubilación en la vida de un músico.

-Próximamente se cumplirán 40 años de aquel toque en Villa Biarritz en el que subieron al escenario forrados de aluminio ¿qué fue lo que no cambió en el Cuarteto de Nos en todos estos años?

-Muchas veces uno piensa para atrás y somos casi todos los mismos desde aquel toque hace 40 años. Creo que lo que no ha cambiado es la esencia, el por qué nos juntamos a hacer música y el por qué disfrutamos en aquel momento y seguimos disfrutando con la misma intensidad. Ha cambiado un montón la forma de hacerlo pero la intensidad, la adrenalina y la propuesta de la banda es una de las cosas que se han ido transformando pero no cambiando en su esencia. Son muchísimos años en los que han cambiado nuestras formas físicas, aunque estamos bastante bien (risas), pero también todo el entorno y cómo se ha profesionalizado la banda desde aquel momento. Pero nunca imaginamos, en aquel momento y todavía más cercanos en el tiempo, que a esta altura de la vida íbamos a estar en un momento tan importante de nuestra carrera. Creo que no hubiéramos imaginado seguir tocando tantos años.

-En una entrevista que les hicieron allá por el año ´87, para SoloRock, una de las preguntas era “si pensaban ganar guita con el Cuarteto de Nos”, tu respuesta fue “millones” y los otros dos contestaron que nunca iban a vivir de la música. Obviamente el más visionario fuiste vos. ¿Viven de la música verdad?

-Jaja, ¡qué buen trabajo arqueológico! ¿Millonario dije? ¡Soy Nostradamus! Jaja, se las voy a refregar por la cara. Sí, más que de la música vivimos exclusivamente del Cuarteto hace muchos años. Tuvimos que optar porque todos teníamos nuestras carreras universitarias, yo trabajé muchos años de ingeniero y en un momento, cuando salió “Raro”, que comenzamos con las giras internacionales, se nos terminó el tiempo para tener más de una actividad y a partir de ahí nos dedicamos enteramente al Cuarteto.

-Cuando lanzaron “Navidad en las trincheras” fueron a tocar al teatro de la Sociedad Unión de San Carlos ¿te acordás cómo volvieron de ese toque desde San Carlos hasta Maldonado?

-¿Fue un toque en el que perdimos los instrumentos?.

-Si. Ustedes volvieron en un ómnibus de Codesa con todos los fans que habían ido al toque. Es una anécdota que cada tanto se recuerda entre sus seguidores loales.

-No es por sacarle épica al cuento, pero nos pasó en varios lugares cuando empezamos (risas). La infraestructura que teníamos hasta fines de los 90 era muy amateur. Nos hicimos de todos esos callos que quedan y que nos formaron bien para resistir tiempos peores.

-En sus toques se ven muchos padres que van con sus hijos… Si, eso es como un clásico. Lo vimos siempre, pero ahora en los últimos tiempos nos sorprende más, incluso en los últimos shows, que hicimos tres Antel Arena y en el Luna Park en Buenos Aires, que era parecido también el entorno, en los que se ve mucho esa estructura de familia, con hijos adolescentes que van con los padres, que muchos de esos padres conocieron al Cuarteto cuando eran más chicos en los 90 y disfrutan el show a full las dos generaciones. Eso a mí me encanta, porque siempre digo que el público de una banda es el reflejo que proyectás escenarios abajo. A mí me encanta el público que tenemos, de gente que disfruta y se canta todas las letras, que reflexiona. Creo que esa cosa intergeneracional que se genera con el Cuarteto está buenísima.

-Como diario local, siempre nuestra zona o algo referente a la misma, tiene que estar presente en las entrevistas. Definime a Punta del Este.

-Mi perfil veraniego de niño y adolescente es más de Piriápolis, porque mis padres tenían casa en el Cerro San Antonio entonces todas mis vacaciones de niño y adolescente, esa época que te queda marcada para siempre, fueron en Piriápolis, pero yendo más de grande a los bailes en Punta del Este. En aquel momento veía a Punta del Este como el primer lugar en el que me sentí adulto. Iba con 16 años a las primeras discotecas con algún amigo que ya había cumplido 18 manejando y que me sacaba un poco de ese lugar de preadolescente como era para mí Piriápolis. Más de adulto conocí más y creo que es una de las partes más lindas del país y de Latinoamérica. Yo a veces le digo un poco en broma a mi esposa y amigos que el día que me jubile me gustaría irme para allá. Hay una atracción especial, que me pasó con Punta del Este y con Mar del Plata, salvando las distancias, de querer a esas ciudades más en invierno que en verano. Hay como una magia especial que después cuando se llena de turistas desaparece un poco.

-Hablando del sábado: ¿ustedes aprovechan para jugar unas “fichitas” en Enjoy, después de tocar?

-Depende. (risas) mirá que hay jugadores en el Cuarteto. Santi y Alvin, cuando estábamos en Las Vegas, después de ganar el Latin Grammy en 2014, hicieron una apuesta que si ganábamos se iban a gastar no sé cuánta plata, ¡y fueron y ganaron! Y se la gastaron para irse en auto al Cañón del Colorado. ¡Así que capaz que en el Enjoy aprovechan una revancha por ahí!.

Las entradas para este show, que será este sábado 18 de diciembre a las 21:30 horas en el estacionamiento exterior del Enjoy, se pueden adquirir en la web de Redtickets (https://www.redtickets.uy/) y presencialmente en los locales de la red de cobranzas Abitab.