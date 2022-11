El Decano se quedó con el Torneo Clausura

Por Rodrigo “Chino” Fernández



En la calurosa tarde del domingo 6 en la cancha de Atlético Fernandino la fiesta estaba preparada, humo de colores rojo y blanco, petardos y muchos papelitos, tanto unos como otros hicieron que la fiesta estuviera llena de emotivos momentos, una previa como pocas veces se ve con una cancha de bote a bote, lleno total para ver dos partidos que podían definir el campeón en dos categorías más que importantes. Atlético Fernandino con la chance de festejar con su parcialidad de cerca y enfrente el Club San Carlos que se armó con todo para ir a por el título con un plantel muy fuerte, la promesa de tarde inolvidable estaba hecha y a cancha llena se jugó con los dientes apretados.

Un primer tiempo jugado con el alma en cada pelota, con el corazón a mil y en cada jugada dejando la vida por ganar cada duelo, así se juegan estos partidos, así jugaron los Decanos de nuestra Liga Mayor, el Fernandino y el Carolino no iban a dejar que el otro se lo llevara por tener menos entrega. Hubo garra, hubo fuerza y hubo vigor, pero lo que sí faltó fue el fútbol. No se vio un juego vistoso, porque los equipos se olvidaron de jugar en colectivo y porque primaba más la inercia de ir con todo en cada centímetro de la cancha.

En el minuto 19 se produjo una escaramuza entre varios jugadores de ambos equipos, el árbitro Carlos Sotelo vio una agresión evidente del mediocampista de Atlético Fernandino Darío Soca y sin dudarlo y a pesar de muchas protestas, expulsó al jugador de forma más que justa, dejando así a los locatarios con 10 jugadores con 70 minutos de partido por delante, una baja sensible a la mitad del campo del equipo de Richard Pérez.

En el cierre de la primera parte hay un corner a favor de San Carlos y tras levantarlo al primer palo el balón es peinado por Andrés Santos y posteriormente toca el brazo extendido de Facundo Donofrio. Sotelo estaba muy bien ubicado y cobra el penal sin dudar. El encargado de cambiarlo por gol fue Agustín Noguez, tirándolo con precisión a la izquierda del portero Rodrigo Alanis que se volcó a la derecha, el gol fue festejado por toda la parcialidad carolina. Un 1-0 cuando moría el primer tiempo para los visitantes que si bien no demostraron tener muchas ideas era el equipo que al menos tenía mejor intención de ir a por el resultado, en cambio, Atlético Fernandino, sabiendo que el empate era negocio y teniendo un hombre menos, hacía correr los segundos cada vez que podía.

HASTA LA VISTA, BABY

En el segundo tiempo y de movida nomás Richard Pérez mete en el campo al delantero Guillermo Sturzenegger, para muchos “Terminator” por el parecido de su apellido con el famoso actor. Este hombre cambió la suerte del partido, las corrió todas, no dio tregua a la retaguardia rival, los obligó a tener que hacer siempre algo más, fue un azote verdadero para San Carlos que, si bien defendió con todas las fuerzas la ventaja, empezó a perder en los duelos mano a mano y salvo cuando tomaba control de la pelota Fabián Pesca podía encontrar algo de “oxígeno”. El popular “Pelé” muchas veces se vio solo en el intento de armar asociaciones con sus compañeros, igualmente hay que destacar su tarea en este partido.

Hay que resaltar la figura de Rodrigo Alanis, cuando el equipo hizo agua atrás y San Carlos tuvo todo para liquidar el pleito apareció en dos ocasiones la enorme presencia del #1 para dejar con el gol a media garganta, primero a Leandro Dalmao y posteriormente a Andrés Santos. El locatario la pasaba mal por momentos, pero se mantuvo en partido por las tapadas de este enorme portero que ha sido uno de los grandes destacados de Atlético a lo largo de todo el 2022.

En una pelota larga a la espalda de la retaguardia visitante se va el delantero Sturzenegger de cara al arco de Mariezcurena y es tomado por el experimentado Agustín Amoroso por detrás, entonces con inteligencia el N°9 se deja caer y Sotelo lo cobra, era penal para Atlético que con un hombre de menos podía poner todo igualado 1-1. Atlético Fernandino protestaba la expulsión del defensa, pero claramente marca el reglamento que no se puede hacer la doble sanción, si era tiro libre era una clara tarjeta roja por último recurso, pero si era penal se debía amonestar al infractor y fue lo que hizo Sotelo que seguía acertando. El duelo era ahora entre José Peña y Fabio Mariezcurena y el lateral del Decano del Interior lo tira con tanta calidad como Noguez antes, engañando totalmente al portero que fue a la izquierda y el balón al palo opuesto. En el mismo arco ahora el que lo festejaba era el locatario, la parcialidad lo gritó con fuerza, nuevamente estábamos igualados.

Entonces para que quede en la retina de todos los presentes, seguramente va a ser un momento para que les cuenten a las nuevas generaciones en un tiempo, llega la remontada de Atlético Fernandino en un pelotazo que sale del pie derecho de Alanis, después de una pelota que dividen en tres cuartos de cancha opuesta dos rivales. le queda adelante a “Terminator” que por enésima vez corría una “2da pelota” y a pesar de que lo seguían de cerca pudo tener la claridad de ver que el portero del “Carolino” Mariezcurena dejaba el arco e iba a por esa pelota, entonces sin dejar tiempo a nada el delantero casi entrando al área mayor logra meter una vaselina que por encima de toda defensa se fue metiendo en el arco, se metió en la historia, se metió en el alma del hincha que tantas veces vio cómo se le escapaban las chances, se metió en el grito de aquellos que acompañaron a sus colores una vez más a pesar de que hace mucho tiempo no iban, de los que no están presentes físicamente y los que siguen estando pero a miles de kilómetros vibraron con esa pelota que mansamente besó las piolas del arco de la calle Dr. Antonio Tammaro, ese que muchas otras veces fue testigo de tanta historia, Atlético Fernandino 2-1 San Carlos pero había que aguantar el temporal que se vendría.

CERRAR Y SOSTENER COMO SEA

El tramo final fue de una intensidad extrema, los jugadores de ambos equipos dejaron todo, San Carlos no se entregó en ningún momento y fue a por el empate con mucha fuerza, más amor propio que ideas, pero siempre dando el 110% porque así es también su rica historia y su gente lo exigía, no hay nada que reprochar para el equipo que salió con todo en los minutos finales y a pesar de todo esto enfrente encontraron que cada jugada era una odisea. Atlético Fernandino cortaba cada avance, los cambios le dieron más resto físico a la retaguardia local, grande el acierto del “Pájaro” que lo leyó notable y cerró sus líneas, el minutero como aliado avanzó y así cuando ya el sol nos decía adiós prácticamente llegó el pitazo de Sotelo y lo impensado era realidad, nadie los tuvo en cuenta nunca y contra todo y contra todos Atlético Fernandino logra ser el campeón del Torneo Clausura, como lo fuera en el 2016, se mete en la Copa OFI y ahora tiene la oportunidad de ir a por el título de Liga Mayor, algo que logró por última vez en 1983, cuando era otra Liga, era otra época, eran otros tiempos, ¿Será hora de escribir una nueva página? Enfrente estará el Tricampeón Libertad que quiere el Tetra, pero para la gente del “Ateteno” el domingo 6 de noviembre fue el día en el que pudo festejar por partida doble, recibieron las Copas por parte de los dirigentes de Liga Mayor y la noche fue más larga de lo normal.

DETALLES

ATLÉTICO FERNANDINO 2 SAN CARLOS 1

Estadio de Atlético Fernandino

Árbitros: Carlos Daniel Sotelo, Silvio Risotto, Maximiliano Cigales, Tomas Luciaro

ATLETICO (2): Rodrigo Alanís, José Peña, Facundo Donofrio, Manuel Rodríguez, Agustín Gallo, Fabricio García (Guillermo Sturzenegger), Darío Soca, Juan Manuel González, Matías Pereyra (Néstor Melo), Joaquín Rosas, y Facundo Pérez (Maximiliano Prestes). DT Richard Pérez

SAN CARLOS (1): Fabio Mariezcurrena, Agustín Amoroso, Salvador Maidana (Michel Telleri), Lucas Figueredo (Martin Hernández), Guillermo de León, Agustín Noguez, Emiliano Techera, Fabián Pesca, Leandro Dalmao(Joaquín Navarro), Andrés Santos y Emiliano Bernales. DT Alejandro Clavijo

Goles 45+5´ Agustín Noguez de penal (San Carlos), 61´José Peña de penal, 66´ Guillermo Sturzenegger (Atlético Fernandino)

Expulsado 19´ Darío Soca (Atlético)

TABLA DE POSICIONES

TORNEO CLAUSURA