“El detrás de escena del relevo de Julio Pioli como Jefe de Policía de Maldonado”, análisis de Laura Do Carmo

@ladocarmo

La reunión oficial en el Ministerio del Interior en la que se le comunicó a Julio Pioli su relevo como máximo jerarca policial de Maldonado tuvo lugar, como adelantó Punta News, este martes a las 14 horas. De acuerdo con los datos de fuentes oficiales, se trató de un encuentro breve y conciso. A las 17.40 el ministerio, a través de su cuenta de Twitter, emitió un comunicado sobre el tema y confirmó que el comando que desde el 2 de agosto encabezará Erode Ruiz se completará con Jorge Guerra como Subjefe y Rodney Silva como coordinador, por lo que no hay -en principio- cambios previstos para estos cargos. No obstante las razones oficiales que explican el relevo, existen otras causas que se vienen analizando desde hace varios meses que llevaron a la decisión final del presidente Lacalle Pou y del ministro Luis Alberto Heber.

Para algunos “crónica de una muerte anunciada”, para otros “una serie de eventos (o actitudes) desafortunados” podrían describir la salida de Pioli del cargo. Un oficial que toda su carrera la hizo en Maldonado hasta que se retiró con el grado máximo de la jerarquía policial y que desde la asunción de este gobierno fue designado Jefe de Policía. Durante su carrera ocupó altos cargos dentro de las unidades policiales del departamento y siempre con un perfil bajo, retraído y en ocasiones desconfiado tal como lo definen muchos de quienes compartieron años de trabajo junto a él.

Su salida de Jefatura no está marcada por ningún hecho grave, por un desacierto puntual importante o por vinculación con caso alguno que comprometiera su continuidad. Tal vez uno de los “pecados” de Julio Pioli durante este período como Jefe fue no dimensionar que ese cargo es de confianza política y que va más allá de la labor de un oficial al frente de cualquier unidad. Tal vez esa “falta de cancha” o “boliche” se acerquen más a las razones de su salida que buscar explicaciones complicadas.

Por otra parte, desde la campaña electoral pasada donde la seguridad fue uno de los grandes, sino el principal, temas de campaña, era sabido que el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou iba a darle una importancia superlativa a la gestión en materia de seguridad, no sólo en las acciones prácticas sino también para cambiar aquello que dio en señalarse como la “sensación” que pudiera tener la ciudadanía respecto a este tema.

Cabe recordar que la primera acción importante en materia de señales a la población en este tema fue al otro día de asumir la presidencia de la República cuando junto al entonces ministro Jorge Larrañaga se convocó a todos los designados Jefes de Policía del país para que recibieran directamente los lineamientos del nuevo gobierno y los cambios que se querían implementar desde ese momento.

Policía de tu lado fue el slogan elegido en la era Larrañaga, que se comenzó a utilizar dos meses luego de esa reunión en presidencia y que apuntaba no sólo a diferenciarse visualmente con la anterior gestión del Frente Amplio sino generar que la ciudadanía tenía a la policía cerca y de forma accesible. Una de las ideas fuertes del fallecido ministro era que la gente confiara en el cuerpo policial y que los policías se sintieran respaldados por las autoridades. Tras la muerte de Larrañaga y la asunción de Heber se continuó y profundizó esa línea.

Y tal vez hay que remontarse a esa época para comenzar a entender las razones del relevo de Pioli, que por otra parte siempre tuvo un fuerte respaldo político del intendente de Maldonado ante algunos embates que sufrió por parte de uno de los sindicatos policiales e incluso cuando sectores de la prensa hacían públicos hechos donde se dejaba en evidencia la falta de liderazgo o de toma de decisiones firmes por parte del jefe policial fernandino.

Pioli no comprendió la dimensión política de su cargo, implantó una Jefatura de puertas cerradas no sólo para los medios de comunicación trabando de forma permanente el acceso a la información fuera de los partes oficiales, sino, lo más importante, para la ciudadanía. En el transcurso de este tiempo fueron acumulándose los grupos de vecinos o particulares que señalaban que habían intentando por diversos medios reunirse con el Jefe y nunca les era posible. Muchos de esos reclamos se elevaban a las autoridades del ministerio en Montevideo.

En la interna, bajó directivas a los Jefes de Zona y jefes de unidades para conducirse de la misma manera. “No hacer olas” era una frase que, según sus subalternos, caracterizó a Pioli durante esta jefatura. Trasladó jerarcas de unidades policiales sin que existieran razones de servicio fundadas y no gozaba de simpatía ni era visto como un líder por el personal, salvo excepciones. También es justo decir que las críticas al Jefe estaban acotadas al ejercicio y decisiones -o falta de ellas- en lo funcional, no en lo personal.

Pioli no se va por malos números en las estadísticas de delitos locales, aunque el propio Director Nacional de Policía dijo en el parlamento cuando la última interpelación al ministro Heber, que les preocupaba un leve aumento en las rapiñas y hurtos en Maldonado, sino por no alinearse a las políticas de forma de gestionar que pretende tanto el presidente como el ministro del Interior.

Es relevado no por las reiteradas veces que el SIPOLMA pidió su cese; se va porque desde Montevideo se entendió que había tenido el tiempo suficiente para alinearse y comprometerse con el tipo de gestión interna y externa que exige este gobierno y con el que finalmente no pudo cumplir. Sí, desgaste de gestión y necesidad de aire nuevo, pero también no haber dado la talla para la función que implica el cargo de Jefe de Policía y de un departamento como Maldonado.