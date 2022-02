El diputado Diego Echeverría comenzó una gira nacional en defensa de la LUC

El diputado por Maldonado Diego Echeverría comenzó esta semana una gira “En defensa de la NO derogación de la LUC”, en el marco de la campaña de cara al Referéndum que se realizará el próximo 27 de marzo.

El legislador es integrante del Comando nacional del Partido Nacional que lleva adelante la campaña de defensa de la Ley de Urgente Consideración, donde se resolvió que durante el mes de febrero se realizaría una gira por todo el territorio nacional.

Entienden que es necesaria una campaña de cercanía y muy territorial, donde desde el mano a mano se puedan difundir los contenidos, generar debates y defender lo que entienden son los avances y mejoras que trajo consigo esta Ley.

Grupo

La comitiva la integrarán también la vicepresidenta de la República, senadores, intendentes y distintos equipos de gobierno, pertenecientes al Partido Nacional.

“Queremos generar movimiento para que la gente se informe y tome postura. Sabemos que mucha gente que no votó a este gobierno votará por la NO derogación, porque una cosa es votar un Partido y otra muy distinta es no ver las mejoras en materia de seguridad, comercio y libertades que ha traído la LUC”, dijo Echeverría.

Esta semana recorrieron Flores y Durazno. Y la semana próxima continuarán su gira por Colonia, San José, Florida, Lavalleja y Treinta y Tres, llegando no sólo a las capitales sino a las ciudades y pueblos de cada departamento, en lo que consideran una campaña de cercanía.



A meter kilómetros

“Hoy comenzamos una gira en defensa de la NO derogación de la LUC, que nos llevará por todo el país. Junto a un equipazo de compañeros del Partido Nacional saldremos a recorrer el territorio nacional en un mano a mano informando y debatiendo. Ese es el camino, siempre cerca y con la verdad. Es la única forma que entendemos la Política”, expresó el Legislador en sus redes.