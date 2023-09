El domingo vuelve el fútbol de Liga Mayor

Rodrigo “Chino” Fernández

Tras unos días de conflicto entre los clubes de Liga Mayor y la Asociación de Árbitros de Liga Mayor por unas diferencias en el sentido del no cumplimiento de un convenio que venía rigiendo de palabra hace varias temporadas, el fútbol de Maldonado estaba detenido. En la tarde de ayer, tras una reunión entre los Neutrales de la Mesa Ejecutiva y la Asociación, todo se pudo solucionar.



El convenio del que se habló toda la semana no apareció porque en realidad este acuerdo era más que nada de palabra: los clubes se comprometían a no recursar a los árbitros y ellos hacían su tarea sin exigir cinco guardias como es reglamentario según OFI.



En un comienzo no hubo acercamiento entre las partes e incluso se alejaron aún más, por eso el fin de semana la pelota no pudo rodar.



Pero finalmente, y gracias a la buena disposición de todos los actores que tienen injerencia en el asunto, se pudo llegar a buen puerto y se determinó el comienzo del Clausura 2023 en Primera División para el domingo 10.

DETALLES

1° FECHA – TORNEO CLAUSURA

PEÑAROL (SC) vs SAN CARLOS

PEÑAROL FERNANDINO vs DEP.KENNEDY

SAN MARTÍN vs ALIANZA CINCO

ARTIGAS JUNIORS vs PUNTA DEL ESTE

ITUZAINGÓ vs COLÓN FC

LIBERTAD vs ATLÉTICO FERNANDINO