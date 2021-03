La Junta Departamental realizó una sesión extraordinaria en la que se homenajeó al recientemente fallecido edil frenteamplista José Luis “Flaco” Nogueira y en la que los integrantes del legislativo departamental expresaron su pesar por la muertes del legislador. Antes del inicio de la sesión se realizó un minuto de silencio en honor a su persona y en homenaje a su familia.

En sus alocuciones, los ediles lo calificaron como un hombre profundamente comprometido con su partido, el Frente Amplio, así como con la Junta y con todo el departamento.

Hombre de diálogo, compañero, solidario y con cintura política, fueron algunos de los conceptos expresados en los primeros minutos de sesión.

Compañero entrañable

El edil Leonardo Delgado dijo que lo conoció cuando empezó a militar en la 738 y lo calificó como un hombre que estaba siempre tendiendo la mano. En 2010, cuando él asumió junto a la bancada de ese sector político trabajaron juntos y en 2015 asumió una banca por Cabildo, pero siguieron siendo los mismos compañeros y amigos. Lo definió como alguien con quien debatía, pero era un compañero entrañable y sumamente solidario.

Señaló que era un hombre que dejaba muchas cosas para colaborar con quien lo necesitaba y que fue fundamental para la bancada del Frente Amplio. Asimismo, recordó las palabras pronunciadas por Oscar de los Santos, quien dijo que fue un “pilar fundamental” para la formación de la 738. “Ese era el flaco, un gran compañero que no miraba partidos. Era alguien con el que siempre llegaban a un punto de entendimiento y tenía muchísimas ganas de seguir peleándola” concluyó.

En tanto Fermín de los Santos lo calificó como un edil que dominaba los temas y su opinión hacía la diferencia. “Un hombre que tenía una sensibilidad especial”. “Noguera era de una época en la que en San Carlos se conocían todos. Sostuvo que su profesión le permitía tener conocimiento sobre diversos temas, tenía visión política y siempre andaba clarito. Señaló que el análisis político que llevaba de los temas era algo a destacar. Recordó que estuvo años compartiendo bancadas y nunca lo vio destemplado o con alguna diferencia.

Por su parte el edil Sergio Duclosson, resumió su semblanza diciendo que era un hombre que llevaba calma. Dijo que más allá de las diferencias, en la Junta tienen una relación especial entre todos. Hay personas que trascienden, como es el caso y siempre tenía una palabra de calma frente a situaciones. Recordó que ingresaron en 2005, un gobierno efervescente y siempre mantenía la calma. “Se fue uno más pero siempre va a estar en mi corazón”

Fernando Borges dijo que se fue un puntal frenteamplista, un “tipo que en los cinco años pasados siempre lo escuchó hablar de adversarios políticos, pero no de enemigos”. Fue un gran militante, comprometido con su causa y concluyó con las palabras que a su juicio lo definen, “me moriré frenteamplista”.

Susana Hernández dijo que Noguera se fue con la misma dignidad que vivió. Dijo que no lo conoció en la Junta, pero le gustó escuchar lo que sobre él se dijo. Afirmó que era solidario y siempre le tendía la mano a quien estaba en situación de desventaja. Se reencontraron en la 738 y militaron juntos. Lo definió como un hombre que seguía con la misma forma de relacionarse con la sociedad y la diversidad de pensamiento.



Cintura política

Desde filas nacionalistas también hubo palabras de elogio para el edil, Adolfo Varela lo definió como un hombre que volcó mucho conocimiento a la JDM y le dio su tiempo al pueblo de Maldonado. Señaló que era una persona que siempre buscaba el consenso, entendía el planteo y buscaba el punto de equilibrio. “Era un militante político al que la vida se lo llevó antes” y volcó mucho conocimiento a la Junta por su profesión. Agregó que como militante ver lo que él pudo ver, que su partido festejara varios triunfos, fue importante y recordó las conversaciones mano a mano con él. Concluyó que fue un hombre que dio su vida al partido y al pueblo de Maldonado.

Darwin Correa en tanto, dijo que son sesiones de las que uno no quisiera participar por lo triste que son. Sostuvo que en 15 años se generaron lazos de fraternidad con él y con otros ediles y lo definió como una persona de vínculos, con quien compartía mate y alguna que otra coca cola. Señaló que era un hombre al que le gustaba conversar y quedarse de sobremesa, algo que falta hoy en día, porque un buen relacionamiento humano reposa también en estas instancias. “Se fue un buen tipo” sostuvo. Correa saludó al Frente Amplio y también envió saludos a su familia.

La edila Marta Torres, que compartió con Noguera 5 años en la Junta, dijo que tenían amigos comunes y conversaban mucho. Señaló que su tarea fue la de ser un puntal con el cual se sintieron compenetrados porque hablaba cuando tenía que hablar y siempre buscaba los consensos. Era una persona con quien nos reímos mucho a lo largo de los años de trabajo, concluyó.

Por su parte, el edil Alexandro Infante, quien lo definió como “el flaco”, dijo que con él aprendieron a relacionarse y entenderse. Relató una anécdota cuando un día jugaba Uruguay. No había quórum y venía el alcalde de Garzón. Dijo que el Frente Amplio no entraba a sala si el Partido Nacional no hacía quórum. Recordó que en la comisión de presupuesto no estaba dado ese quórum, entonces lo llamó y él flaco subió. Era un hombre que entendía las cuestiones lógicas y prácticas. Tenía cintura. Maldonado pierde un gran edil y Maldonado una gran persona, concluyó.

Osvaldo Mateu por su parte se mostró acongojado por la pérdida. Dijo que con él compartieron una linda amistad y varios viajes de congresos. Sostuvo que se va a extrañar y mucho. Lo calificó como un hombre incapaz de la traición. Envió saludos a la familia y al FA, porque pierden una gran persona, un gran tipo, un hombre que sabía defender sus ideales.

El edil Francisco Olivera señaló que era un hombre comprometido con su tarea y dijo que siempre lo va a recordar con una sonrisa en la cara, siempre tenía una broma y era un compañero notable para el trabajo político, afirmó. Maldonado pierde un gran legislador y el FA una gran figura política. Un hombre que era firme, incisivo pero respetuoso, algo que todos van a recordar y aprender de él.

Por su parte el edil Carlos Stajano dijo que Noguera era un gran compañero y con él siempre tuvo agradables charlas. Un hombre leal a lo que pensaba. En la parte humana era una persona excepcional también, dijo, y recordó que muchas veces apoyaron cosas distintas, pero siempre era un hombre alegre. En la vida queda el compañerismo y la amistad por encima de las diferencias, concluyó.

José Luis Sánchez lo definió como una gran persona y un gran compañero con quien entabló una amistad. Dijo que con él compartió la mesa del congreso de ediles y varios viajes. Era uno de esos tipos que nunca te dejaban de a pie y da mucha tristeza ver que un hombre bueno y honesto se fue. Sánchez dijo que es una pérdida muy importante y saludó a la bancada del FA, así como a su familia.