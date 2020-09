Una encuesta realizada por Grupo Radar a la que tuvo acceso Correo de Punta del Este, da al ingeniero Enrique Antía como amplio ganador en las próximas elecciones del 27 de setiembre, con un 30% de los votos, frente al 13% de su principal competidor, el también nacionalista Rodrigo Blás. Dentro del PN sólo un 3% respondió que no sabía aún a cuál de los dos candidatos votaría.

Entre los votantes del Frente Amplio, un 8% votaría a Susana Hernández, también un 8% a Óscar de los Santos mientras que un 4% dijo que votará a Gerardo Viñales. De aquellos que votarán al FA, un 2% aún no ha decidido a cuál de los tres candidatos elegirá.

Un 4% de los encuestados afirmó que votaría por el Partido Colorado. De esos, un 3% votaría a Eduardo Elinger y un 1% a Félix Riestra.

El candidato de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, fue mencionado por el 3% de los encuestados.

Enrique Cenoz del PVP tiene un 1% al igual que Carlos Pérez de UP.

De los 1000 consultados un 20% no sabe no contesta.

Según la información publicada en la página web de la consultora “la intención de voto actual para estas elecciones departamentales parece ampliar la diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, que ya se había ampliado entre las departamentales de 2015 y las nacionales de 2019: el Partido Nacional obtiene un 46% – casi 10 puntos más que el resultado de octubre -; el Frente Amplio un 22% – 7 puntos menos que el resultado de octubre; el Partido Colorado alcanza un 4%, Cabildo Abierto un 3%, Unidad Popular un 1% y el Partido Verde Animalista un 1%. Un 1% votaría en blanco o anulado, y un (muy) sorprendente 20% no sabe o no quiso responder esa pregunta.

En relación al resultado de las elecciones nacionales de octubre pasado, llaman la atención la baja intención de voto del Frente Amplio, así como la del Partido Co-lorado y de Cabildo Abierto, y el alto porcentaje de indefinidos.

En la interna del Partido Nacional, Enrique Antía lidera cómodamente con 30%, frente a un 13% de su competidor Rodrigo Blas. Un 3% aun no definió a qué candidato del PN votará. Recordemos que en las departamentales de 2015 Antía obtuvo un 27% contra un 16% de Blas y un 5% de Laventure.

En la interna del Frente Amplio, hay un virtual empate entre el ex Intendente Oscar de los Santos y Susana Hernández con 8% cada uno de intención de voto, y les sigue Gerardo Viñales con 4%. Un 2% aún no se definió por un candidato pero afirma que votará al FA”.

¿Qué pasa en las diferentes ciudades?

La diferencia a favor del Partido Nacional aumenta en las ciudades de Maldonado y Punta del Este en relación a la media del departamento, y disminuye en San Carlos y sobre todo en Piriápolis, aunque en ambas ciudades ganaría las alcaldías si se mantiene la intención de voto actual. Esto constituiría un cambio importante en relación a las elecciones de 2015, en las que tanto en San Carlos como en Piriápolis ganó el Frente Amplio. En esta última ciudad es donde se encuentra el porcentaje más alto de indecisos (en el entorno de la cuarta parte de los votantes).

¿Cómo «migran» los votos de octubre?

Resulta muy interesante analizar el cruce entre lo que los encuestados afirman haber votado en octubre pasado y su intención de voto actual:

Un 84% de quienes votaron al PN volvería a votarlo en las elecciones departamentales, solo un 2% migraría hacia el FA y un 11% no sabe o no quiso contestar.

Entre quienes votaron al FA en octubre, el porcentaje de «retención» de sus votos es menor: un 72% votaría a alguno de sus candidatos/as a la Intendencia el 27 de setiembre, un 14% «emigraría» hacia alguno de los candidatos del PN y un 10% no sabe o no quiso contestar.

Entre quienes votaron al Partido Colorado el % de retención de votantes es de tan solo el 20% en relación a octubre. Un 46% de quienes votaron a Talvi votaría al Partido Nacional, y entre ellos una amplísima mayoría a Antía. Un 11% votaría al Frente Amplio.

Algo muy similar, aunque más acentuado, ocurre entre los votantes de Manini Ríos de octubre: solo un 20% volvería a votar a Cabildo Abierto en estas elecciones departamentales; un 2% votaría alguno de los candidatos del FA; y un 61% votaría al Partido Nacional y particularmente a Antía en una relación de 6 a 1 sobre Blas.

¿Qué puede esperarse de aquí en más?

Con este panorama, el Partido Nacional tiene prácticamente asegurada su permanencia a la cabeza de la Intendencia de Maldonado y Enrique Antía tiene una muy amplia ventaja sobre Rodrigo Blas en la interna, con lo cual es altamente probable que sea reelecto.

Esto se debe a que la elección departamental se polarizó entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, que un llamativo 14% de los votantes de Daniel Martínez migraría hacia el Partido Nacional, y que la mayoría de los votantes del Partido Colorado y de Cabildo Abierto de octubre pasado se ha volcado hacia el Partido Nacional y muy particularmente hacia Enrique Antía.

¿Qué podría hacer cambiar este estado de situación?

Que los «indefinidos» se vuelquen masivamente hacia el Frente Amplio, o hacia Rodrigo Blas. Estos «no sabe/no contesta» están concentrados entre las mujeres, los segmentos de votantes más jóvenes y los niveles socioeconómicos bajos, o sea, al igual que en todos los departamentos, los segmentos menos interesados en la política y que toman su decisión de voto en los últimos días y hasta en las últimas horas antes de ir a votar. Nada hace pensar que se comporten en forma significativamente diferente a la media de los votantes del departamento.

Ficha técnica

Estos datos surgen de una encuesta realizada entre el 25 de agosto y el 1 de setiembre a una muestra de 1000 casos, representativa de toda la población en condiciones de votar en las elecciones departamentales de 2020, residente en Maldonado. Es importante resaltar que los residentes en otros departamentos que votan en Maldonado no están representados en esta muestra.

La encuesta se realizó online, en forma autoadministrada (o sea sin la intermediación de un encuestador). Se contrataron varios avisos promocionados en Facebook e Instagram, dirigidos a todos los mayores de 18 años.

La composición de la muestra se definió por cuotas según las variables sexo, edad (tres rangos) y localidad (Maldonado, San Carlos, Punta del Este, Piriápolis, Pan de Azúcar, Aiguá, y otras localidades y zonas rurales), utilizando información del Censo del INE.

Los resultados se ponderaron según voto en octubre 2019.

La formulación exacta de la pregunta cuyos resultados se publican fue la siguiente: Si las elecciones departamentales fueran hoy, ¿a cuál de los/as siguientes candidatos/as votarías como Intendente de Maldonado? (Se muestran las opciones)