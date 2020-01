Los tres candidatos frenteamplistas para las elecciones departamentales se presentaron oficialmente el último día de 2019 en una conferencia de prensa realizada en la sede central del FA. Dos de ellos ya encabezaron la Intendencia Municipal, el tercero se postula al cargo por primera vez: Susana Hernández por la lista 1946, Oscar De los Santos por la 738 y Gerardo Viñales por Cabildo 1813.

Los tres fueron elegidos por unanimidad por el plenario departamental del partido. Además de los candidatos a intendente, también se presentó al nuevo presidente del FA por Maldonado, Roberto Domínguez. En la mesa también estaba el diputado electo Eduardo Antonini.

El programa de gobierno, que los candidatos dijeron querer trabajar en los próximos días, se presentará el 24 de enero en la Convención del Frente Amplio (FA). El 5 de febrero será el acto de lanzamiento de campaña.

Hernández

“Tomamos el desafío de trabajar en unidad con la diversidad que somos” dijo la escribana Susana Hernández, que abrió con su discurso la conferencia de prensa. Y presentó propuestas como: impulsar la creación de un sistema departamental de áreas protegidas, fortalecer las escuelas de formación artística e implementar en todas las áreas públicas perspectivas de género y protección a las víctimas de violencia de género.

Hernández reconoció la transición que está realizando el actual presidente Tabaré Vázquez con el presidente electo Luis Lacalle Pou y dijo que es un ejemplo de democracia reconocido a nivel regional.

Entrevistada por Correo de Punta del Este, la exintendenta comentó que si en las próximas elecciones departamentales gana el FA espera tener una buena transición. “Yo tuve una transición con el Ejecutivo de (Enrique) Antía y fue mirada como ejemplo. Nosotros abrimos la puerta de la intendencia, rendimos cuentas y brindamos información que no tenían manera de saber que existía” dijo y agregó, “gane quien gane la ciudadanía no puede ser rehén de los cambios políticos, tiene que haber una continuidad de políticas de Estado. Esto es como los matrimonios, el divorcio o el enojo de los padres no tiene que repercutir en los hijos”.

Viñales

El profesor de educación física, Gerardo Viñales fue el segundo en presentarse y declaró estar en un día de orgullo, felicidad y compromiso. El exdirector general de Deportes de la Intendencia y actual director de deportes y juventud del Municipio de San Carlos (hasta que termine el período 2020) dijo que se presenta a las elecciones de mayo con dos objetivos muy claros: “luchar por la unión del Frente Amplio y recuperar el gobierno” departamental.

Convocó a los sectores frenteamplistas a abrir las comisiones inmediatamente. “Lo antes posible tenemos que poner las fuerzas del Frente a trabajar en un programa real y muy ambicioso” dijo, “porque vienen épocas complejas”. “Tenemos que trabajar y presentarle a la ciudadanía un programa de forma urgente” concluyó.

De los Santos

Para terminar la conferencia de prensa tomó la palabra el exintendente Oscar de los Santos, que reconoció la unanimidad con la que el plenario del FA definió las tres candidaturas a la intendencia como “un trabajo de mucha voluntad política”. Al igual que Viñales, convocó a los votantes a militar, “el despliegue de la militancia de los distintos colectivos es el desafío que tenemos, un desafío con alegría y esperanza” dijo.

De los Santos habló de la actualidad política a nivel departamental y dijo que aspirar a un nuevo gobierno significa para el FA “asumir una situación más compleja que la que se asumió en 2015. Porque el déficit se ha duplicado y la capacidad de inversión se ha recortado”. Explicó que la solución está en “reducir la relación del déficit municipal con la recaudación, sino el poder y los amigos del poder se llevan los recursos”.

Preocupaciones diferentes

En entrevistas con este medio los candidatos declararon sus principales preocupaciones para un próximo gobierno. Viñales explicó que tiene dos grandes alarmas de preocupación: el desempleo y el cuidado del medio ambiente. “Creo que vamos a vivir momentos complejos de aquí a dos o tres años, y el impacto directo del desempleo se va a sufrir aquí en Maldonado” dijo y agregó “además, vivimos con los pies en el agua, y pareciera que a nadie le interesan las cianobacterias”. El candidato comentó que al hablar de medioambiente también incluye el cuidado animal y políticas sociales vinculadas.

Hernández coincidió con respecto a la preocupación medioambiental y dijo que trabajará por el cuidado de la franja costera. Además dijo estar preocupada por construir una sociedad más equitativa, “tenemos que trabajar principalmente el tema de la infancia, la adolescencia y la tercera edad. Estamos asumiendo compromisos que tienen que ver con la equidad social, la transversalización de algunas políticas como las de género y las de descentralización” explicó y agregó que no concibe el fortalecimiento ciudadano sin la unión del Poder Ejecutivo departamental, los municipios y las organizaciones sociales.

Por su parte, De los Santos comentó que su mayor preocupación es la unidad de acción del FA y la capacidad de convocar a grandes sectores de votantes. Dentro de las dificultades que dijo encontrar para un próximo gobierno departamental están: la recaudación municipal y la capacidad de inversión. “Hay que regularizar los números de funcionamiento y tener una plataforma que permita ampliar la infraestructura deportiva y cultural, que genere desarrollo y regulación de asentamientos y viviendas” dijo.

Por último, explicó que le preocupa que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial no mantenga el presupuesto que destina en cada período para el departamento, “tenemos que hacer que el Ministerio de Vivienda mantenga los 75 millones de dólares que le corresponden a Maldonado, porque yo creo que es parte de los recortes que va a hacer el gobierno del Partido Nacional si quiere bajar 900 millones de dólares”.