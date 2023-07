El “Funebrero” empata y sigue al frente

Por Rodrigo “Chino” Fernández

El líder Alianza Cinco empató de local y sigue siendo el puntero del Torneo Apertura; Punta del Este ganó de local y Peñarol Fernandino se trajo los 3 puntos en su visita al Aurinegro Carolino. Repasemos los detalles de estos tres partidos.



ALIANZA CINCO SIGUE INVICTO

En el Parque San Rafael el equipo de Marcelo “Lechuga” Ferreira fue local y empató in extremis 2-2 con Colón FC en un final de partido increíble con un gol en la última jugada manteniendo así el invicto en la Temporada 2023.

Los goles del Funebrero fueron convertidos por Román Tejera a los 32´y 90+3´, mientras que los goles de Colón fueron convertidos por Cristian “Osito” Páez a los 29´ y Fernando Lorenzo a los ´90.



DETALLES

ALIANZA CINCO 2 COLÓN 2

Parque San Rafael

Árbitros: José Luis Bonilla, Maximiliano Cigales, Diego Vera, Tomas Luciaro

ALIANZA CINCO (2): Pablo Rodríguez, Gastón Guattini, Salvador Maidana, Kevin Di Giusti,Román Tejera, Maximiliano Pérez, Matías Guattini, Max Rauhofer,Maximiliano Cardoso (German Barreto), Kevin Maidana (Raúl Zapata),Brahian Correa (Brian López). DT Marcelo Ferreira

COLÓN FC (2): Rodrigo Hernández, Ezequiel Cardozo, Serafín Gerez,Homero Piriz,Marcelo Díaz, Martin Lucero,SantiagoSuarez,CristianPáez (Agustín Izarrualde) , Agustín Correa (Fernando Lorenzo), Gabriel Rodríguez (Emiliano Barrios),FacundoAlonso DT Ramón Hernández

Goles 32´, 90+3´ Román Tejera (Alianza), 26´ Cristian Páez, 90´ Fernando Lorenzo (Colon)



PUNTA DEL ESTE SE PRENDE A LA LUCHA POR EL APERTURA

El equipo de Punta del Este consiguió su 2do triunfo en el Apertura al vencer por la mínima a su similar de San Martin y de esta manera con un partido menos se coloca a 4 unidades del líder Alianza Cinco, el partido se disputó en el Parque Beverly Hills.

El gol fue convertido por Emiliano Bonilla cuando se disputaban 58 minutos del encuentro.



DETALLES

PUNTA DEL ESTE 1 SAN MARTIN 0

Complejo Beverly Hills

Árbitros: Fernando Soca, Mauricio Pérez, Alvaro Piñeiro, Facundo Franco

PUNTA DEL ESTE (1): Juan Lladó (Nicolás Saldaña), Andrés Martínez, Santiago Genta, Diego Suarez, Alejandro Lacruz, Pablo Suarez, Pablo Tejera, Emiliano Bonilla, Patrick Duran (Daniel Recalde), Juan Díaz, Bruno Lomiento. DT Alejandro Lladó

SAN MARTÍN (0): Ricardo López, Facundo de León, Joaquín Pereyra, Adrián Urquiola,Rodrigo Lemos, Federico Cardozo, Alex Machado, Keanu Domínguez, Alberto Urquiola,Ignacio Martínez, Matías Marcos. DT Gustavo Miraglía

Gol 58´ Emiliano Bonilla (Punta del Este)

Expulsado 80´ Ignacio Martínez (San Martin)



EN CHOQUE DE AURINEGROS GANÓ EL FERNANDINO

En el Parque Quintín Cuadrado se vieron las caras frente a frente los Peñarol de nuestra Liga Mayor, Peñarol de San Carlos vs Peñarol Fernandino, dos equipos con camisetas similares, pero realidades totalmente diferentes porque no ha sido un buen arranque de Temporada para el equipo que dirige Alejandro Carreño, mientras que en el aurinegro de Maldonado que venía mejor este triunfo lo coloca ahora en la 2da posición a 2 puntos del líder Alianza Cinco.

El partido fue parejo pero entrecortado, muchas infracciones y pierna fuerte en el mediocampo, sin embargo, se lo lleva Peñarol Fernandino con un gol del delantero letal José Vidal cuando corrían 56 minutos del partido.



DETALLES

PEÑAROL DE SAN CARLOS 0 PEÑAROL FERNANDINO 1

ParqueQuintín Cuadrado Cabrera

ÁrbitrosHugo Viera. Jhonny González, Jorge Techera, Marcos Hernández

PEÑAROL SAN CARLOS(0): Thiago Alanís, Emanuel Cabrera (Matías González), Gonzalo Abreu, Maikel Britos (Alejandro Fernández), Octavio Cruz, Walter Villar (Franco Canobra), Omar Silveira, Alberto Batalla (Santiago Urquiola), Maximiliano Costa, Pablo Medina, José Sáez. DT Carlos A. Carreño

PEÑAROL FERNANDINO(1): Lucas Medina, Bruno Machado (Fernando Caraballo), Nicolás Cal, Maximiliano Méndez, Martin Riboiras,Gonzalo Herrera,Nicolás Machado, Ezequiel Ivanco (Carlos García), José Vidal (Eric Krame), Santiago Rosas, Luis Morales DT Diego García

Gol 56´ José Vidal (Peñarol Fernandino)

EQUIPO PJ PTS ALIANZA CINCO 5 11 PEÑAROL FERNANDINO 5 9 ATLÉTICO FERNANDINO 3 7 PUNTA DEL ESTE 4 7 ITUZAINGÓ 2 6 SAN CARLOS 4 6 ARTIGAS JUNIORS 3 5 LIBERTAD 2 4 SAN MARTÍN 5 4 COLÓN FC 4 4 PEÑAROL SAN CARLOS 5 1 DEP. KENNEDY 4 0