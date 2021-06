El gobierno aguarda la llegada de Cipriani para firmar el contrato de concesión

El empresario italiano Giuseppe Cipriani llegará al país el próximo 2 de julio donde es aguardado para firmar el contrato para la explotación de la sala de juego privada ubicada en la manzana 815 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco de Punta del Este.

En las últimas horas circuló de forma intensa la versión de que el empresario había resuelto desistir del negocio e inclusive devolver sus acciones a la anterior propietaria del paquete accionario de Fosara Sociedad Anónima.

La versión no fue confirmada, ni desmentida por tres altas fuentes del gobierno nacional y departamental consultadas en la víspera por Correo de Punta del Este.

Las dos fuentes del gobierno nacional coincidieron en señalar que se aguarda que Cipriani llegue para finiquitar el acuerdo con el estado uruguayo que asegure la inversión estimada en varios millones de dólares.

Una de las fuentes confesó que sintió el mismo rumor sobre la deserción de Cipriani del negocio. La otra fuente solo dijo que un periodista lo había llamado por el mismo tema.

La fuente departamental aseguró que los técnicos municipales le plantearon una serie de inquietudes a Cipriani por el mismo proyecto. Hasta el momento, esos planteos no fueron respondidos por el empresario o por el responsable del proyecto, el celebrado arquitecto Rafael Viñoly. La misma fuente departamental adelantó, sin dudar, que el intendente Enrique Antía no enviará a la Junta Departamental un nuevo proyecto o la modificación del original más allá de los últimos planteos.

Cuota pagada

Además, las tres fuentes explicaron que Cipriani pagó la cuota correspondiente del acuerdo alcanzado con la empresaria Santina Manoukian, anterior accionista de FOSARA SA. La compra del paquete accionario se resolvió con la oferta de 50 millones de dólares a pagar en un determinado período de tiempo. Cipriani ya entregó más de la mitad de esa cifra según se acordó el 21 de diciembre de 2018 en una jornada que terminó con Cipriani estampándole un ósculo en la frente de Santina. Todo indica que Cipriani no firmara el contrato de explotación de un nuevo casino privado en Punta del Este hasta tanto el gobierno deje sin efecto la por lo menos extraña concesión dada por el saliente gobierno frenteamplista a la Banca de Quinielas, de manera directa, sin llamado a licitación o algo que le parezca y por la que Cipriani presentó un reclamo.

Enfrentamiento

Más allá si Cipriani desiste o no del proyecto, es muy difícil que entregue la tierra más valiosa de Punta del Este por la que pagó hasta ahora unos 27 millones de dólares.

La jugada de Cipriani pasa por la falta de respuesta de parte de gobierno sobre el reclamo que presentó tiempo atrás contra la insólita decisión adoptada por la Dirección de Loterías y Quinielas del Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos días del gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez de conceder la explotación de las apuestas online de los juegos de casino a los empresarios que explotan la quiniela, lotería, tómbola y 5 de Oro.

En junio del año pasado, Correo de Punta del Este reveló el estado de guerra por los juegos online a partir de los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por la firma FOSARA SA, propiedad de Cipriani contra una resolución de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas que a comienzos de año concedió la explotación de los juegos de azar online a la Banca de Loterías y Quinielas. El proceso, según se desprende del recurso presentado, fue resuelto por la Dirección Nacional de Quinielas sin que mediara un previo proceso licitatorio, ni publicidad del mismo y sin que se haya fijado un canon para la explotación.