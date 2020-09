El presidente Luis Lacalle Pou informó, durante su visita a la Expo Prado este miércoles, que el Gobierno comenzó a evaluar, junto con el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), la posibilidad de habilitar la presencia de público en las canchas de fútbol. Explicó que inicialmente sería en las de este deporte, por tratarse de espacios al aire libre. Será condición fundamental la definición de un aforo reducido y el distanciamiento físico.

En rueda de prensa, el presidente informó que conversó con el director de la Secretaría Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, a fin de evaluar la vuelta del público a las canchas. Dijo que dialogará al respecto con el Ministerio de Salud Pública y el GACH. “Es lógico, es un espectáculo al aire libre, que con una capacidad muy reducida y consultado acerca de la posibilidad de declarar la obligatoriedad en la asistencia, dijo que esto se podrá concretar cuando termine la pandemia, la emergencia sanitaria. “Hoy no podemos obligar”, aclaró.

distanciamiento pueda volver la gente a las canchas”, expresó.

En relación a la promoción en Primaria, explicó que se debe encontrar mecanismos de evaluación, porque la ausencia de esta modalidad termina perjudicando al alumno. Agregó que hay ideas respecto a extender la evaluación al año que viene. “Es sentido común. Lo más complejo es con aquellos alumnos que pasan de primaria a secundaria, porque no tienen la posibilidad de una evaluación en dos años, porque están pasando a su segunda etapa educativa. Hay que buscar una definición puntual para los sextos años. La educación tiene autonomía, sin perjuicio de lo cual nuestros representantes seguramente impulsen estas ideas. La meta es no bajar el nivel de exigencia”, expresó Lacalle Pou.

El paro

En cuanto al presupuesto nacional, puntualizó que se está analizando si se realizará alguna modificación, con propuestas de los propios diputados del oficialismo, o si habrá un mensaje complementario. Respecto al paro general de 24 horas convocado por el PIT-CNT, el presidente dijo que “están en todo su derecho”. Recordó que siempre se mantuvo el diálogo con la central sindical, lo que no significa que estén de acuerdo, aclaró. “El derecho a huelga hay que defenderlo, nos guste o no la plataforma. Vamos a conversar con todo el mundo”, enfatizó.Tras ser interrogado acerca de la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), dijo que todo lo que incluye el presupuesto cuenta con su apoyo. Además, no puso reparos a que participe la Intendencia de Montevideo, o la de Salto en la Central Hortícola del Norte. “Somos gente de unión y de buscar encuentros”, afirmó Lacalle Pou.