El edil nacionalista Osvaldo Matteu se refirió en la última sesión de la Junta Departa-mental a los problemas que hay en el hospital carolino “Florencio María Alvariza” y reclamó que se busquen soluciones. “Es un hospital que, lamentablemente, no está funcionando como corresponde” dijo, y agregó que “hoy en día el chofer tiene que hacer los traslados solo, sin enfermero”. “Es una cosa lamentable que se haya llegado a esto cuando todos sabemos que en el hospital de San Carlos hace años todas las fuerzas vivas trabajaban para que ese centro funcionara. Y lo sabemos porque muchos participábamos de esos eventos como, por ejemplo, las Jornadas Carolinas, donde el Rotary, el Club de Leones…, en fin, todos trabajaban para tener un gran hospital”, destacó.

“Hoy prácticamente es una salita, hay muy poco personal; cuando llegan los enfermos muchas veces tienen que esperar mucho ya que no hay enfermeras, porque el gobierno anterior ha retaceado tanto en este hospital que, lamentablemente, no está en condiciones”, sostuvo.

El edil reveló que ha mantenido reuniones “con el personal de la Salud. Ellos nos han pedido contar en forma urgente con un profesional en el horario de la noche y los fines de semana, donde hay profesionales con gran disponibilidad y abocados al servicio, dejando a sus familias y cumpliendo con horarios que no les corresponde e igual lo están haciendo”.

“Se solicita que cuando el psiquiatra sea llamado no se presente a los dos o tres días. Lamentablemente son patologías que necesariamente se tienen que atender rápidamente; es gente que necesita de la medicina. Vemos que se ha fallado en el tema. Este hospital necesita de la ayuda de todos. Sin duda que los carolinos quieren a su hospital; me dirán ‘hay 15 kilómetros’ con el de Maldonado, pero en 15 kilómetros se pueden perder muchas vidas, mientras que algunos casos rápidamente se pueden solucionar en el propio centro, y hoy no pueden porque lo han desmantelado”, resaltó.

Venido abajo

Matteu dijo, asimismo que “el hospital de San Carlos ha perdido muchas cosas, entre ellas se han dejado venir abajo salas de cirugía, la parte de la limpieza está terceriza-da; hay personal desconforme que está hace años trabajando y en los últimos años han renunciado dos o tres empresas y, lamentablemente, estos trabajadores no han podido cobrar su licencia, por ejemplo; los han paseado por cuanto abogado y ministerio hay y nadie se hace responsable.

“Nuestro diputado Rodrigo Blás se ha puesto a trabajar en el tema. Ya se recolectaron 7.000 u 8.000 firmas solicitando que sea nuevamente unidad ejecutora. Pienso que los demás diputados del departamento apoyarán esto porque San Carlos se lo merece; no es un pequeño pueblito, es una ciudad, viene gente de todos lados. Es necesario ese hospital”, consideró el edil.