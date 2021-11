El hotel “A’ Saint Etienne” fue robado siete veces en los dos últimos meses. El último hurto fue descubierto en las últimas horas por su propietario, el empresario Antonio Masaro.

Los delincuentes accedieron a un contenedor que se encontraba en el fondo del hotel en una zona que el propietario había cercado con “concertina”, como consecuencia de los robos registrados en los últimos dos meses.

El contenedor, que parecía una fortaleza, tenía en su interior varios elementos, entre ellos una enorme cantidad de herramientas colgadas de un panel, varias botellas de buenos vinos y whisky. También robaron largavistas y muy buenas linternas para pescar a la encandilada, además de los equipos de pesca. Y se llevaron dos electrodomésticos: una freidora y una calentadora de agua de cinco litros. Al igual que lo ocurrido con el vecino hotel “Alpes”, los ladrones provocaron destrozos en los dieciséis equipos de aire acondicionado para llevarse el metal de estos.

El establecimiento hotelero también se encuentra a la altura de la parada 7 de la avenida Francia y está pegado al hotel “Alpes”, desvalijado semanas atrás por un solitario ladrón. Es un complejo de quince habitaciones con aire acondicionado cuyo propietario adquirió hace más de veinte años. Fue Masaro quien semanas atrás advirtió a su vecina que el hotel “Alpes” había sido desvalijado.

Arrancando paltas

“Hace dos meses empezaron a robarnos a nosotros. Con esta de hoy son siete veces que entran al hotel y me roban. En la primera vez hice la denuncia policial, después me entraron cuatro veces más. Rompieron cosas, entraban y salían llevando algo. Como tengo alarma, al saltar la misma los delincuentes agarraban algo y se iban enseguida. Hasta que en el siguiente robo rompieron el sensor. La empresa de seguridad no detectó el problema con ese sensor y ahí entraron al lavadero del hotel robando muchísimas herramientas y otras cosas”, dijo. “Luego de reparar el sensor afectado, tapié las puertas y coloqué concertina por todos lados. Este robo ocurrió entre el 26 de octubre y este 2 de noviembre. En este caso me entraron al contenedor de chapa que para mi era lo màs seguro del hotel. Del contenedor robaron de todo”, afirmó.

“Los muchachos de policía científica me dijeron que podría tratarse del mismo ladrón del hotel “Alpes”. Les explicaba que fuera el mismo. Porque en todas esas ocasiones vinieron dos o tres. Saltaron por el techo de los vecinos. La vecina los vio y cuando les preguntó qué estaban haciendo le contestaron: ‘estamos arrancando paltas’. Sin duda eran los chorros. Ahí se llevaron tres bicicletas, y tres garrafas, entre otras cosas”, contó el propietario del hotel.