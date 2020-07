El intendente de Maldonado, Jesús Bentancur, fue otro que no ocultó su malestar por la situación generada con el arribo al departamento de dos ciudadanos argentinos que padecen el covid19. “Lo lamentable es que esto se produce por la llegada de un barco con 250 personas de las cuales se estima que unas 200 están circulando por Maldonado, y no es el primer barco que llega dejando la gente libre y en contacto con otros”, expresó el jefe comunal. A su juicio, “la situación rompe las estructuras que se vienen llevando adelante en materia de prevención”. Bentancur reclamó que todos los visitantes que están en condiciones de ingresar al territorio nacional –uruguayos o extranjeros que cumplan en determinadas condiciones- no sea solo objeto de controles para verificar que éstos cumplan con la cuarentena. También que todas las personas que ingresen al territorio nacional se hagan hisopados antes, a las 24 o 48 horas como condición para viajar e ingresar al país junto con pasaporte o cédula. Agregó que “eso garantizará un certificado de estar libre de Covid-19 para poder entrar a Uruguay, sea por la vía que sea”.