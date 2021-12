“El internacionalismo proletario”, por David Rabinovich

“En la pobreza, uno conserva la nobleza de sus sentimientos innatos; en la indigencia, nadie puede conservar nada noble.*” Fedor Dostoievski (1821-1881)

Políticas. No me cansaré de decirlo: para entender la pobreza hay que analizar la riqueza. Cada vez es más extendido el acuerdo por el que la descomunal acumulación de riqueza e ingresos concentrados en el 20%, en el 10%, en el 1% o en el 1 cada 10.000 de la población mundial, explica la forma en que se ha extendido la pobreza y el indecente crecimiento de la indigencia.

“Hay que tratar de ayudar a minimizar los daños, porque la gente la sigue pasando muy mal”, sostuvo Mauricio Macri después de las elecciones de medio término, el domingo 14 de noviembre en Argentina. En buena medida es gracias a su gobierno, ejemplo perfecto de ‘plutocracia’,1 que la gente lo pasa tan mal. Eso no es una característica particular de la Argentina sino la tónica general de las sociedades contemporáneas. La apropiación de los ‘bienes terrenales del hombre’ por parte de guerreros y sacerdotes, mercaderes y prestamistas viene de una larga historia. Una historia de despojo violento, explotación y dominio inmisericorde sobre los más débiles por parte de los más fuertes. También en Uruguay se gobierna teniendo en cuenta no afectar los intereses de los ‘malla oro’. Nada más político que la política económica.

Clases. Eso que llamamos ‘la puja distributiva’ está en el centro de las políticas y los desafíos económicos de cualquier gobierno. Claro que la ‘economía política’ suele encargarse de disimular las injusticias del sistema, analizando las ‘leyes de los mercados’ como si fuesen leyes de la naturaleza. Cómo si hubiese algo de inexorable inmutabilidad en las realidades actuales. Siempre es un ejercicio ilustrativo analizar la realidad ‘real’ contrapuesta con las promesas electorales. En el mundo de hoy el experimento se completa con la comparación entre la realidad que se vive y la virtual de los ‘relatos’. Pero no es una tarea fácil porque requiere niveles de conciencia y organización que no siempre están disponibles. Requiere también organización de las ideas y de las acciones. Política con sentido ‘proletario’2 de clase.

Democracia. En sociedades fuertemente jerarquizadas por el sistema, surgen “organizaciones y movimientos sociales de nuevo tipo, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, movimientos de mujeres, representaciones juveniles…” Por más que las elites pretendan “desterrar de raíz la idea de que no hay condiciones para aplicar los cambios que se demandan por parte de estos sectores. En política la reiteración del “no se puede” puede traducirse en la aceptación anticipada de la derrota en una batalla que nunca se dio.”3

Brasil. “No son datos cuyo origen esté en algún partido o grupo de izquierda: son datos que el banco Credit Suisse divulgó hace poco, mostrando que en 2020, en medio del auge de la pandemia, el uno por ciento más rico de Brasil pasó a concentrar nada menos que la mitad de la riqueza del país. En 2020 Brasil sumó 40 multimillonarios nuevos a la lista de la revista Forbes. O sea, dueños de miles de millones de dólares.

¿Y de dónde sacaron tanto dinero? Pues son básicamente dueños y accionistas de empresas de comercio digital, industrias farmacéuticas, grandes tiendas que venden por internet. Y, claro, los eternos especuladores del mercado financiero.” 4

Reino Unido. En los países ricos “un ejército de egresados de las mejores universidades, abogados y contadores con excelentes modales, pronunciación impecable y canales de sobra para que el dinero del narcotráfico, la prostitución forzada y otras delicias, circule puro y blanco, cocaína convertida en propiedades, empresas offshores, libras o dólares.”5

Capitalismo. Absolutamente hegemónico, el capital concentrado organizó el mundo para explotarlo en beneficio de esa ínfima minoría que conforma la elite de ‘ganadores’ del sistema. A la globalización que está terminando con todo valor humano debemos oponer alguna alternativa porque el mundo está bajo la más seria amenaza de nuestra era. Con la destrucción de la naturaleza estamos matando especies, cambiando el clima de forma acelerada, lo que no permite el desarrollo de adaptaciones para la supervivencia. Si no terminamos de comprenderlo, por lo menos, un alto porcentaje de la humanidad estará condenada a penurias infinitas y una muerte infame. Eso si la extinción de nuestra especie no está en juego. Es en este panorama desolador y desafiante que resurgen los nacionalismos, muchas veces vinculados a derechas radicales, negacionistas, anticientíficas, llenas de miedos y de fobias. Así constatamos, elección tras elección, amplios apoyos a las derechas, progresismos inconducentes, izquierdas débiles en lo ideológico y lo orgánico. A veces me parece que mirar el árbol y no ver el bosque es como pensar lo local y renunciar a incidir de forma global. ¿Habrá que repensar “el internacionalismo proletario”?

* Citado por Mempo Giardinelli (Página 12)

1 Situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado.

2 Persona que no dispone de medios propios de producción y vende su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo o salario.

