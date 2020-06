El martes 7 de julio comenzará el juicio por el asesinato de Edwar Vaz Fascioli

El juicio del siglo en Maldonado tiene fecha y hora de inicio: a las 09:00 del martes 7 de julio de 2020 en el Centro de Justicia de la capital fernandina.

Ese día se cumplirán 729 días del asesinato del profesor de inglés Edwar Vaz Fascioli, ocurrido en la fría noche del 9 de julio de 2019.

La jueza penal de 11º turno de Maldonado, doctora Ana María Guzmán, emitió el pasado 4 de junio el decreto 770/2020 por el cual fijó la fecha y hora del comienzo del juicio de los involucrados en el homicidio de Vaz Fascioli.

La decisión de la magistrada, que tendrá a cargo el juicio de los acusados de organizarse para matar al profesor de inglés, fue resuelta una vez que la Suprema Corte de Justicia dispuso la resolución 43 sobre la restricción de la Feria Judicial menor que, como tradicionalmente ocurre, se da en las dos primeras semanas de cada mes de julio.

Esto motivó la modificación de la fecha de inicio del juicio y de las posteriores audiencias que conforman el mismo.

Según resolvió la jueza Guzmán el juicio comenzará a las 09:00 del martes 7 de julio próximo a los efectos de cumplir con lo establecido en los artículos 270.1 y 270.4 del Código del Proceso Penal. En ambos casos la magistrada escuchará a las partes y deberá luego definir la publicidad de las audiencias.

Nueva normalidad

Es intención de la magistrada, según trascendió, habida cuenta de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, que el juicio –al que no podrá acceder ni la prensa, ni los familiares, ni los interesados en presenciarlas- se transmita por el sistema Zoom o por streaming.

Una vez definidas estas cuestiones, la jueza levantará la audiencia y convocará a las partes para el día siguiente. El miércoles 8 de julio la fiscal planteará su acusación y paso seguido cada abogado defensor realizará el alegato correspondiente de apertura. La fiscal ya anunció que para todos los involucrados pedirá la máxima pena establecida por el Código Penal: el delito de homicidio muy especialmente agravado que tiene una pena mínima de 15 años y una máxima de 30.

Las declaraciones de los testigos, partes involucradas y peritos se producirá a partir del lunes 13 de julio y se prolongará en los días siguientes.

Luego de todo este proceso, la jueza Ana María Guzman dictará el fallo que podrá ser condenatorio para todos o absolutorio para todos o para alguno de los acusados. El fallo de la jueza podrá ser recurrido por los abogados defensores.

Por este caso cumplen prisión preventiva la reina gitana Lulukhy Joselyn Moraes Mele y su “socia de la vida” María Leticia Giachino, la ex pareja de la ex dueña de la Mansión del Sexo, Carlos Mauro Machado.

También los dos sicarios Carlos Alejandro Alberti Rodríguez y Raúl Barboza Lacuesta y el conductor que los llevo hasta la escena del crimen, Franco Gustavo Silvera Herrera. También están detenidos por este caso Mathias Emmanuel Guarteche Viera quien trajo a los sicarios desde Montevideo.

Las Penas solicitadas

La fiscal pidió imputar a Lulukhy Moraes, Carlos Mauro Guarteche y Carlos Alberti como coautores de un delito de homicidio especialmente y muy especialmente agravado. A María Leticia Giachino y Gustavo Franco Silvera por su complicidad en un delito de homicidio muy especialmente agravado.

Foto: archivo