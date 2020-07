El Ministerio de Salud Pública moderniza el Registro de Títulos y Certificados de Profesionales de la Salud

A partir de julio, el Registro y Habilitación de todos los títulos profesionales, se realizará en línea a través de la plataforma tramites.uy

Los distintos profesionales podrán realizar el trámite de registro de sus Títulos y Certificados desde su domicilio, sin necesidad de concurrir al Ministerio, a través de la plataforma informática.

Hasta ahora, el profesional debía agendar una cita presencial para realizar el registro y habilitación de sus títulos en la sede central del Ministerio en Montevideo. La nueva modalidad simplifica el trámite de registro, favoreciendo en particular a los técnicos y profesionales del interior del país, que ya no requieren desplazarse. Recordamos que el registro de los títulos y certificados es obligatorio e implica la habilitación para el ejercicio profesional en todo el territorio nacional de acuerdo a la normativa vigente.

El nuevo sistema ofrece total garantía a los usuarios a través de la emisión de un certificado digital, que deja constancia de la habilitación del título. Dicho documento cuenta con un código de verificación QR y está firmado electrónicamente por el Ministerio de Salud, su vigencia no caduca y puede ser consultado por cualquier institución y desde cualquier lugar del mundo. Con esta importante innovación, los profesionales de la salud pueden acceder a la habilitación de sus títulos y certificados desde cualquier punto del país a través de trámites.uy en línea y sin necesidad de trasladarse a Montevideo, en un ejemplo más de simplificación de trámites y mejora en la gestión del Estado.