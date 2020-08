El jerarca de Transporte acompañado por el Subsecretario de la cartera Juan Olaizola, el Director Nacional de Vialidad Hernán Ciganda, ingenieros y proyectistas del ministerio, y diputados locales, visitó esta mañana los Puertos de Piriápolis y Punta del Este y transitó por distintos puntos del departamento, evaluando posibles obras para dar solución a los cruces peligrosos de la zona. Existen tres cruces problemáticos que son: la entrada al Balneario Solís, la entrada a la ciudad de Pan de Azúcar y camino de los Arrayanes. “Todavía no tenemos una solución definitiva, estamos escuchando sugerencias. Nos han sugerido dos o tres alternativas que vamos a estudiar con la Dirección Nacional de Vialidad para ver cuáles son las mejores soluciones”, afirmó Heber.El jerarca entiende la necesidad de realizar obras de infraestructura vial en los mencionados puntos, de modo de asegurar la seguridad tanto de los peatones como de los conductores, pero para ello “primero tenemos que entender que a veces hay dificultades del suelo”. “Tenemos que ir sorteando los inconvenientes para que no nos salga muy caro”, aseguró Heber, y planteó la necesidad de buscar “una solución eficaz” que implique “el menor costo posible para poder solventar tranquilamente la obra”.

No más casa en el puerto

En lo que refiere al Puerto de Punta del Este, el ministro manifestó que hay algunas marinas cuyas amarras no están completas, por lo que prevé dialogar con la Dirección Nacional de Hidrografía. Este puerto, sostuvo, “es un potencial muy grande que tiene el departamento y que – a nuestro juicio – siempre nos pareció, pero después de la recorrida se lo podré decir, si está sub explotado como debería estar un puerto de uno de los principales balnearios, no del país sino de Sudamérica”. Asimismo, anunció que el chalet y apartamento ubicados en el corazón del puerto para uso veraniego del ministro y los jerarcas del MTOP dejarán de cumplir esa función. Durante el trayecto recorrieron también la ruta 12 que, según expresó el jerarca, es voluntad de la Intendencia de Maldonado pasarla a la jurisdicción nacional y que el propio ministerio se encargue del mantenimiento de la misma. En otro orden, respecto al Puerto de Piriápolis para la llegada de Buquebus que proyecta reactivar la línea entre esa ciudad y Buenos Aires, Heber indicó que el Ministerio de Transporte ya otorgó el permiso y está evaluando dónde se van a construir los pontones, o sea las rampas donde bajan los autos. Heber destacó la importancia de esta obra, pero agregó que “todo dependerá cómo sigue la pandemia. Espero en diciembre tengamos claro el panorama de modo tal que no afecte el tema del turismo”.