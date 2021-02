Con fondos de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), en coordinación con el congreso de intendentes y con la participación de un inversor particular, el gobierno departamental busca “poner en valor” la antigua casona del Arboretum Lussich, con un proyecto interactivo desde el que se pueda conocer más de la historia del lugar y del gran personaje que fue Antonio Lussich.

Andrés Rapetti, alcalde de Maldonado, conversó con Correo de Punta del Este y comentó que el inversor “planificó un paseo virtual” que acompañará a la oferta del museo que hay actualmente. “Eso va a jerarquizar el lugar, ya que además de toda la parte de plantación del viejo bosque de Lussich, tiene un enorme valor patrimonial la estructura de la casona en sí”.

El intendente Enrique Antía invitó a las autoridades del Municipio de Maldonado a participar del proyecto por pertenecer a la jurisdicción. Rapetti dijo que “la forma que nosotros encontramos de participar es colaborar ayudando a la puesta en condiciones toda la parte de estructura, fachadas y techo”. El municipio colaborará con la refacción del edificio “que requiere de un mantenimiento que lo deje a la altura de lo que el nuevo desafío requiere”.

El alcalde también informó que desde el Municipio se planteó ante la Comisión de Presupuesto del Concejo de Maldonado, que parte de los fondos que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), envía anualmente a los municipios, y que le corresponde a éste en particular, por el literal E, que refiere a que se debe implementar en infraestructuras, se destine, en parte, a la reconstrucción de la casona de Lussich, “que haga que el Municipio de Maldonado ayude a poner en valor esto que va a ser de un atractivo turístico de primer nivel y además va a ser un paseo educativo para la población de Maldonado”.

Apoyos

Sobre la inversión necesaria para este proyecto, el alcalde dijo que se está esperando que el equipo de obras haga el relevamiento estructural de la casa para que dé los montos finales. Aunque, detalló que la inversión del municipio podría superar los US$ 150.000, “el particular haría una inversión en el entorno de los US$ 100.000 y la ANDE estaría apoyando con US$ 50.000”.

El grupo inversor particular ya realizó una inversión similar en el área del Castillo Pittamiglio, sostuvo Rapetti. “Este proyecto le da al municipio una puesta en valor. El municipio tiene una riqueza desde el punto de vista patrimonial de primer nivel. El Arboretum es visitado por muchísimas personas anualmente y por la riqueza de la flora, que fue aclimatando Antonio Lussich en nuestra zona, pero a su vez tiene un valor añadido por la casona que no está explotado en todo su potencial. Para nosotros la parte cultural, vinculado a lo turístico es primordial. El municipio no podía quedar afuera de esto, una de nuestras propuestas fue acompañar al deporte y a la educación y para nosotros sumarnos a este fondo de la ANDE con el gobierno departamental forma parte de las políticas educativas del municipio”, concluyó el alcalde.