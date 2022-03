El NO obtuvo la mayoría necesaria para dejar vigentes los 135 artículos de la LUC

Una mayoría dejó firme en la víspera los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que fueron puestos a consideración de la ciudadanía por el mecanismo del referéndum impulsado por el Plenario Intersindical de Trabajadores Convención Nacional de Trabajadores (Pit-CNT) y el Frente Amplio.

Al cierre del escrutinio primario el No obtuvo la mayoría necesaria para dejar firme los artículos en consideración tanto a nivel nacional como en el departamento de Maldonado.

En ambos casos, el resultado de la víspera se asemeja a la segunda vuelta de octubre de 2019 cuando Luis Lacalle Pou fue electo presidente y a las elecciones municipales de setiembre de 2020 cuando en Maldonado fue electo el actual intendente Enrique Antía.

En ambas ocasiones, en la segunda vuelta de octubre y anoche, el Frente Amplio no reconoció la derrota y algunos de sus órganos afines aseguraban al cierre del escrutinio primario, que el SI daría vuelta el resultado luego de ir detrás del NO durante el conteo de los sufragios.

Cuando aún faltaban algunas décimas para el conteo final de todos los circuitos electorales y cuando solo el politólogo Oscar Botinelli había confirmado el triunfo del NO, el presidente Luis Lacalle acompañado de todos sus ministros, se presentó en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva.

“Etapa superada”

Al iniciar la conferencia de prensa, el presidente Lacalle saludó a los efectivos de la Policía Nacional los que durante la campaña electoral fueron atacados desde los grupos políticos y gremiales del Si. El último caso con la denuncia de persecución política efectuada por el Club Progreso. “Doy todo mi apoyo personal a todos los hombres y mujeres policías del país que fueron utilizados injustamente en estos días de campaña”, afirmó Lacalle Pou. “Etapa superada porque mañana seguimos con el mismo optimismo, con las mismas ganas, con una coalición que ha demostrado firmeza en la adversidad”, afirmó Lacalle POU.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al hacer uso de la palabra en un acto en el cual no fue posible ubicar a los principales referentes de la coalición de izquierdas, aseguró que si la campaña duraba quince minutos más “se lo ganábamos”. “A esta hora no pueden decir que ganó el NO, porque no hay nada más poderoso que un pueblo luchando, transformando”, afirmó Pereira.

Maldonado

En el departamento de Maldonado los festejos se redujeron a las expresiones de los grupos políticos que responden al intendente Enrique Antia y al diputado Rodrigo Blás.

El jefe comunal destacó el hecho que luego de todo este tiempo el resultado electoral es casi un calco del registrado en las elecciones de setiembre de 2020 cuando fue electo. En diálogo con Fm Gente, Antía dijo: “en Maldonado la proyección es 60/40, mañana seguimos trabajando (…) me sorprendió la paridad a nivel nacional”

Por su parte, Blás sostuvo que el gobierno ganó luego de dos años muy complicados por el impacto de la pandemia. “hay un fracaso grande de los que se vistieron de pantera rosa (…) es la misma diferencia del balotage”, sostuvo.

Resultados

Todo el país

No: 1.076.685

Si: 1.054.455

Blanco 28.499

Anulados 81.039

Observados 35.772

TOTAL 2.276.400

Maldonado

No: 68.188

Si: 47.438

Blanco 1.574

Anulados 5.173

Observados 1.181

TOTAL 123.554