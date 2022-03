El NO se impuso en los ocho municipios del departamento

POR MARCELO GALLARDO – @emepege

La opción del No en el pasado referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración se impuso en los ocho municipios del departamento de Maldonado. Esto se desprende del escrutinio primario efectuado en la noche del domingo pasado una vez fueron clausuradas las mesas receptoras de votos.

De todas las zonas del departamento el SI solo se impuso en los barrios Maldonado Nuevo e Hipódromo de la ciudad de Maldonado. En los barrios carolinos de Lavagna, La Cuchilla, Rodríguez Barrios y Asturias. Esta opción no ganó en ningún circuito de Punta del Este, Solís Grande, Garzón y Aiguá.

En tanto, desde las 14:00 de ayer martes, se lleva adelante el escrutinio departamental que tiene como objeto subsanar alguna inconsistencia detectada y efectuar el recuento de los 1187 votos observados emitidos el pasado domingo.

Maldonado

En el municipio de Maldonado, la mayor circunscripción electoral del departamento, para este domingo había 78.579 habilitados para sufragar y concurrieron a sufragar 67.849 ciudadanos, el 86,30% del total. Por ser el escrutinio primario, en esta oportunidad no fueron tenidos en cuenta los votos observados.

Del total de votos del municipio fernandino, el No obtuvo 37.598 adhesiones y el SI 25.953. En cuanto a cada localidad, el No ganó en la ciudad de Maldonado (28.259 adhesiones contra 17420), en Los Ceibos (115 a 58), en Punta Ballena (354 a 278), en Pinares (1830 a 1379), en Cerro Pelado (2391 a 2383), en El Jagüel (197 a 189) y en Las Delicias. (623 a 310) En esta jurisdicción el SI se impuso en Barrio Hipódromo (461 a 427) y en Maldonado Nuevo (3645 a 3402).

San Carlos

En el Municipio de San Carlos fueron emitidos 25.008 de 27.962 habilitados. De estos 12.751 fueron por el NO y 10.546 por el Si. En los distintos circuitos carolinos fueron emitidos 346 votos en blanco. El No se impuso en el Centro de San Carlos (8.564 a 6.856), en Partido Norte (56 a 17), Los Caracoles de Carapé (42 a 3), en Mataojo (143 a 34), en Guardia Vieja (28 a 11), en La Barra (1220 a 733), en Rincón de José Ignacio (81 a 16), en Las Cañas (41 a 9) y en Pago de la Paja (473 a 422). En tanto, el SI se impuso en Lavagna (649 a 516), la Cuchilla (568 a 505), Rodríguez Barrios (615 a 478) y en barrio Asturias 613 a 604).

Piriápolis

En el balneario fundado por don Francisco Piria fueron emitidos 10.082 sufragios de los 11.614 habilitados. EL No obtuvo 4.947 adhesiones y el SI 4509.

Punta del Este

En el municipio de Punta del Este, donde concurrieron 8.715 ciudadanos con un total de 10.537 habilitados, el No (6.025 votos) casi triplicó al SI (2200). El No se impuso en ambas jurisdicciones del balneario esteño como la península y el barrio Cantegril.

Pan de Azúcar

En la jurisdicción pandezuquense se impuso el No (3463 votos) al Si (2814). En zona urbana de Pan de Azúcar ganó el NO al SI, 3421 contra 2812 sufragios. En la otra zona, Sierras de Pan de Azúcar, ganó el NO, 42 a 2.

Aigúa

En la norteña ciudad el NO triplicó al SI, 1735 sufragios contra 549 en las tres localidades, la ciudad de Aiguá, en Los Talas y en la Coronilla.

Solís Grande

En el oeste del departamento de Maldonado, el NO sacó 1425 adhesiones y el SI 807. Por localidades, en Gregorio Aznárez 942 ciudadanos se expresaron por el NO y 442 por el SI. En Solís Arriba 50 por el No y 7 por el SI. En Las Flores, fue donde se registró la menor diferencia entre ambas opciones: 433 por el NO y 358 por el SI

Garzón

En la jurisdicción del este de Maldonado, el NO obtuvo 386 adhesiones y el SI 486. En Garzón se emitieron 328 votos, 239 por el No y 61 por el SI. En Izcua 77 por el NO y 9 por el SI y en Faro José Ignacio 170 por el NO y 104 por el Si.