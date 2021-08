“El Peor Ministro de la Historia”, por Eduardo Antonini

Desde la creación del Ministerio de Turismo el 24 de diciembre de 1986 en la Administración del presidente Sanguinetti, se han aplicado Políticas de Estado en un sector tan importante para la economía del país y que ha llegado a incidir hasta en un 8 % del PBI, pero esas políticas se han visto interrumpidas con la gestión del ministro Cardoso.

Lamentablemente el ministro Cardoso siempre es noticia, no por su buena gestión sino por estar al filo de la navaja o involucrado en hechos de posible apariencia irregular, lo que no le hace nada bien a la imagen y credibilidad del país ni al sector turístico, fuertemente castigado por la pandemia. El Ministerio debería estar atendiendo y trabajando para aliviar la situación y preparar la próxima temporada turística, en la cual se le va la vida tanto a empresas como a miles de trabajadores.

Teniendo en cuenta los reiterados hechos de público conocimiento que involucran al ministro de turismo Germán Cardoso, donde diferentes medios de comunicación informan de su involucramiento en acontecimientos tales como grabaciones en poder de Fiscalía en las que aparece solicitando favores a un policía procesado por delitos de corrupción, denuncias en la órbita de la JUTEP, acusaciones hechas por un ahora ex jerarca del Ministerio, tercero en la línea de mando, Director Nacional de Turismo sobre compras directas por montos millonarios, observadas por el TCR y sin haber pasado por la Agencia Reguladora de Compras Estatales, ejecuciones de licitaciones hechas semanas antes de dar comienzo a los expedientes correspondientes, reiterar gastos observados por el TCR “por no ajustarse a la Constitución” ni a lo indicado por el mencionado Tribunal, contrataciones directas a empresas a las que es imposible abonarles porque lo impide la Unidad de Prevención de Lavado de Activos, entre otras irregularidades. Denuncias de este jerarca de presiones para aprobar expedientes, boleta de una “cena” en exclusivo club privado por 50 mil pesos que aparece meses despues de realizada entre otras.

Estamos a la espera de que el Presidente de la República tome las medidas pertinentes para su apartamiento del cargo, de lo contrario, activaremos los caminos Parlamentarios necesarios.