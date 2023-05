El presidente de ANEP fue el orador de la conferencia “Educación en el Siglo XXI” organizada por el Rotary Club Maldonado

Aprovechando su visita al departamento para dejar inaugurados tres centros de estudios, Robert Silva participó de la conferencia “Educación en el Siglo XXI”, organizada por el Rotary Club Maldonado en la que fue el principal orador. “Ahora como docente no me basta decir bueno cumplí el programa. Hice lo que tenía que hacer y después si aprenden o no pasa la cosa por otro lado. Yo tengo que preocuparme como docente, desarrollar distintas estrategias para las distintas realidades, para que todos puedan aprender. Muchos docentes lo hacen, pero hay una enorme cantidad que no es tan así”. Dijo que la clave es formar a las generaciones para que aprendan, pero también para que resuelvan problemas de la vida y desarrollen competencias, habilidades, las concreten y hagan su proyecto de vida que le será útil para construir sus propios procesos.

Asimismo, Silva indicó que es importante aprender historia, biología, etc, pero desarrollando competencias, que es la clave para darle herramientas para la vida. También dijo que hay actividades propias de formación de docentes, porque hay que cambiar el plan, programas, pero la forma de enseñar también, y eso se hace formando a los docentes a partir de los propios docentes o cursos.

En ese contexto explicó que se forman a través de inspectores, que no son cargos políticos, sino cargos concursables. Al día de hoy se han capacitado 2.300 directores y 440 inspectores. Auguró por una enseñanza basada en competencias, permitiendo el desarrollo de las mismas. Luego de la conferencia, consultado por la emisora FM Gente, por la posibilidad que se había manejado de que San Carlos contara con un Centro Espínola Silva explicó que ANEP trabaja en la posibilidad de atender la demanda de un tercer liceo para el que ya tienen un terreno que fue ofrecido por la Intendencia. También habló del Liceo N° 1 de la ciudad carolina. “Sabemos que hay un tema con los gabinetes higiénicos y hay que avanzar en eso”. Y comunicó que van a solucionar “el tema de los techos del Liceo N° 2”.

Antía y Bragança

Por su parte, el intendente Antía presente en la conferencia, resumió como punto central de la reforma educativa el apoyo a la juventud “a la que el país necesita formar para la vida”. Calificó la disertación de Silva como “clara” donde se exhibieron cambios en materia educativa que están a la vista.

A su vez, definió como momentos claves estas transformaciones y recordó la primera reforma que se llevó adelante, durante la gestión del entonces presidente del CODICEN, Germán Rama, con quien Robert Silva trabajó. Enrique Antía señaló que en esos tiempos se cambió una gran parte de la educación y ahora faltaba un escalón más. Por eso, pidió seguir apostando a la formación profesional de los docentes y, en ese sentido, dijo que el Codicen está “orientado en esa línea y hay que respaldarlo”.

En tanto Pablo Bragança, en su calidad de Rotario, explicó que este ciclo de conferencias apuesta a conocer más sobre diversos temas. Recordó que la primera charla fue con el ex presidente del BID, Enrique Iglesias y ahora fue el turno de conocer sobre la reforma educativa con Robert Silva. Además, destacó como “importante” que la familia rotaria haya tenido un mano a mano con el presidente del CODICEN.