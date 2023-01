El presidente del BCU Diego Labat, distinguido como “Banquero central del año 2023 para las Américas”

La revista británica The Banker anunció el reconocimiento este martes 3 de enero

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, fue distinguido con el premio “Banquero central del año 2023 para las Américas” por parte de la publicación británica The Banker este martes 3 de enero.

Al realizar el anuncio, la revista mencionó que “su sólida administración ha ayudado a estabilizar la economía y mejorar las perspectivas del país durante lo peor de la pandemia” y destaca que “el BCU ha mostrado un fuerte compromiso para controlar la inflación, retirando gradualmente el estímulo de la política monetaria desde mediados de 2021”.

“El endurecimiento monetario ha demostrado ser importante para volver a anclar las expectativas de inflación, continuar fortaleciendo la credibilidad del Banco Central y controlar la inflación. La estrategia de Uruguay de subir gradualmente las tasas de interés durante el resto del año logró frenar la inflación por debajo del 10% sin provocar una desaceleración”, dice The Banker.

En declaraciones realizadas a la revista con motivo de la distinción, Labat expresó que “este reconocimiento es producto de la amplia tradición democrática y solidez institucional que Uruguay ha construido y mostrado al mundo a lo largo de su historia”.

Asimismo, el presidente del BCU se refirió al rol de los bancos centrales en la actual coyuntura global: “Los tiempos actuales hablan del papel clave que deben tener los bancos centrales a nivel global para contribuir a la estabilidad de la economía en general. Los desafíos de mantener la economía en marcha durante la pandemia y, posteriormente, la necesidad de enfocarse rápidamente en la estabilidad de precios son ejemplo del reconocimiento de la sociedad a ese papel clave que tiene la banca central en el mundo”.

Futuro sostenible

En particular, respecto a cómo Uruguay ha enfrentado estos desafíos, Labat sostuvo: “Desde nuestro rol en Uruguay, navegamos la coyuntura mirando siempre el largo plazo. Las reformas al marco de política monetaria han dado una señal de compromiso renovado, con el objetivo de reducir la inflación una vez que la economía esté en firme recuperación, ayudando a reafirmar la credibilidad del Banco Central”.

Respecto a los planes de largo plazo para que el país cuenta con un sistema financiero desarrollado puntualizó: “Pensamos en un sistema financiero que tiene que seguir evolucionando al servicio pleno de la ciudadanía, donde las nuevas tecnologías beneficien y permitan el desarrollo de las personas y las familias. Es necesario promover más competencia en los mercados financieros, dando más espacio al sector fintech, y actualizar y modernizar el sistema de pagos. Estamos trabajando en una agenda ambiciosa en estos temas. El lema es: ‘Dar espacio a la innovación sin perder la estabilidad’”.

Por último, el presidente del Banco Central se refirió a la apuesta a la sostenibilidad: “Finalmente, consideramos que el futuro debe ser sostenible. Los principios de esta agenda están cada vez más en el centro de nuestras decisiones, porque creemos y promovemos un sistema financiero amigable con el medio ambiente y socialmente responsable, como legítimamente demandan y merecen las nuevas generaciones”.

La revista británica The Banker es una publicación dedicada a las finanzas internacionales especializada en banca y negocios y editada por grupo Financial Times. Comenzó a publicarse en enero de 1926.

Labat fue designado presidente del Directorio del Banco Central del Uruguay el 4 de marzo de 2020. Es Economista y Contador Público por la Universidad de la República y cuenta con especializaciones en Dirección de Empresas y Economía. Previamente se desempeñó en el Directorio de la petrolera estatal ANCAP y sus subsidiarias. Durante más de veinte años ocupó roles directivos en bancos internacionales de Uruguay y el exterior como Banco Santander y ABN AMRO Uruguay. Además, cuenta con experiencia como docente en la Universidad de la República y universidades privadas.

El artículo de The Banker se puede leer en el siguiente link: https://www.thebanker.com/Awards/Central-Banker-of-the-Year2/Central-Banker-of-the-Year-2023