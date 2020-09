El presupuesto nacional no contiene aumento impositivo, afirmó Arbeleche

Es un proyecto de ley muy completo y abarcativo en circunstancias complejas para el país y el mundo por la situación sanitaria”, destacó Arbeleche, acompañada por el subsecretario de la cartera, Alejandro Irastorza, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, tras la presentación del Presupuesto Nacional 2020-2024, realizada este lunes 7 ante la comisión.

El texto comprende a todos los incisos del Gobierno y también los recursos necesarios para enfrentar la pandemia; luego, a partir de 2021, se mejorará la situación fiscal, indicó la ministra. En este contexto, Arbeleche aseguró: “A pesar de la COVID-19, se presentó un plan donde no hay aumento impositivo”. Asimismo destacó que el presupuesto no se mide por los recursos que se destinen a un programa o inciso.

La jerarca recalcó que los dos puntos fundamentales son el crecimiento económico con mayor empleo y la sostenibilidad de las políticas sociales. En respuesta a una pregunta de un medio de prensa, aseguró que hay un Estado muy presente y activo en situaciones de personas más vulnerables, con políticas bien diseñadas y centradas en las personas.

Acerca del margen fiscal sobre el total del gasto, Arbeleche expresó: “Es muy acotado, casi no tenemos”. Señaló que esto se debe al déficit, ubicado por encima de 5 puntos del producto en 2019, a lo que se sumó el efecto de la pandemia en la actividad económica. “Es imperioso mejorar el resultado fiscal a partir de 2021 para estabilizar la deuda en términos del producto. Por eso, es importante buscar reasignar las partidas, optimizar los recursos, que se eviten las duplicaciones de gastos que se estaban dando sin tener resultados efectivos”, acotó.

En relación con el salario de los funcionarios públicos, recordó que el artículo 4.° del proyecto establece que el poder adquisitivo se mantendrá a lo largo del período presupuestal. “Los detalles de la situación en cada año es algo que se está dialogando con los funcionarios. No es un capítulo que esté cerrado”, aseveró. Además, se incluye una disposición que limita los aumentos a los sueldos más altos, que no podrán superar los de un secretario de Estado. Por otra parte, los funcionarios de las personas públicas no estatales no pueden tener una remuneración mayor que la correspondiente a un subsecretario.

Fuente: presidencia.gub.uy