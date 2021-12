El primer cajero de criptomonedas del país estará en Punta del Este

Este verano Punta del Este innovará en materia financiera, cuando el 1° de enero de 2022 comience a funcionar el primer cajero de bitcoins del país, un dispositivo creado por las empresas inBierto y Urubit, ambas de Maldonado.

El cajero UTM operará con las criptomonedas Urubit y Ferret Token y estará instalado en el supermercado Devoto de la parada 12, en Roosevelt.

Adolfo Varela director y fundador de inBierto, dijo que la idea es iniciar las actividades en el balneario, pero replicarlas a todo el país. Según prevé, se instalará otro de estos cajeros en Montevideo. La startup inBierto opera en base a la educación y la canalización de inversiones en criptoactivos. La empresa, que nació y opera en Punta del Este, se encarga de asesorar a las personas interesadas en invertir en criptomonedas.

“Esto lo primero que va a hacer es cumplir con algo que mucha gente que está vinculada al mundo cripto estaba pidiendo. Hoy Uruguay tiene más de 30 mil personas que están contando, ‘holdeando’ e intercambiando criptomonedas casi todos los días”, dijo el emprendedor.

Los usuarios de este cajero deberán descargarse una billetera electrónica, a través de la cual podrán adquirir las criptomonedas. En esa billetera también podrán cambiar los Ferret Tokens y Urubits por bitcoins u otras criptomonedas, vender sus criptomonedas y recibir dinero al valor del mercado. La empresa inBierto tiene una billetera electrónica llamada U-Wallet, pero no necesariamente habrá que usar esa. Las transacciones se podrán hacer con cualquier billetera electrónica que tenga la opción de utilizar códigos QR.

InBierto

Dentro de inBierto cuentan con un ecosistema de productos que van desde un token propio que es Ferret, una alianza con otra criptomoneda uruguaya que es Urubit, un mercado de compra y venta de artículos que se pagan con cripto, una plataforma de medición de sentimientos sobre las criptomonedas, una pasarela de pago para que los comercios puedan aceptar como medio de pago criptomonedas, una aplicación de ganancias donde las personas pueden ingresar y linkear sus cuentas en Exchange y sistemas automáticos propios que hacen operaciones que les generan rendimientos.

Asimismo, cuentan con una academia donde le enseñan a la gente qué son las criptomonedas, por qué tienen valor, los principales puntos que tienen que tener en cuenta antes de incursionar en el mundo cripto, y todos los temas básicos que debe saber una persona a la hora de pensar en criptomonedas.

“Parte del espíritu de adoptar criptomonedas es que la gente pueda resguardarse de la inflación y aprovechar mejor sus recursos.”, aseguró Varela.



URUBIT

Urubit está integrado por Facundo Rodríguez, Santino Veiga y un gran equipo de jóvenes que trabaja para acercar los beneficios del blockchain a la región.

Han desarrollado la primera criptomoneda del Uruguay, “Urubit”, la misma, ha llegado a una capitalización de u$d 2.5 millones y 13.000 transferencias. Ya se utiliza en diversos negocios locales. Tienen su propia billetera de criptomonedas llamada “U-Wallet”, una de las más utilizadas y mejores puntuadas del mundo.

Ferret Token

Ferret es un token desarrollado por inBierto con política redistributiva que distribuye un porcentaje de cada operación entre todos los tenedores (holders) de Ferret permitiendo que cada usuario pueda ahorrar y ganar.

Ferret Token será implementado como moneda del cajero Uteller así como de todos los productos del ecosistema de InBierto.

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas son activos digitales que trabajan con un cifrado criptográfico con el cual le garantizan a los usuarios la titularidad de la moneda y la integridad de las transacciones. Estas monedas no existen en una forma física, sino que se almacenan en las llamadas “billeteras digitales” que son aplicaciones donde se puede resguardar, enviar y recibir criptomonedas.

Las criptomonedas no están controladas ni reguladas por ninguna institución bancaria, y para hacer transacciones no se requiere de instituciones intermediarias. Para operar con criptomonedas se utiliza un sistema de blockchain o base de datos descentralizada, es en esa base o registro contable, en donde se puede hacer el control de las transacciones. El blockchain es un conjunto de tecnologías que permiten tener un registro de las operaciones digitales que sea seguro y sincronizado.