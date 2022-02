“El principio del fin”, de Agustín Sabella en ZOCO

Zoco inaugura el próximo viernes 11 de febrero a partir de las 20:00 una muestra de Agustín Sabella con características muy particulares ya que se trata de una instalación con más de cincuenta pinturas, todas con la misma temática: El último cuadro de distintas películas donde aparece el texto “fin” en diferentes idiomas.

“La selección de las películas fue totalmente arbitraria. El film no es relevante, sólo importa el cuadro anunciando el final. Forman parte del inconsciente colectivo, más allá de la película a la que pertenecen. La acumulación es lo que da sentido a la obra. Vuelve a la instalación polisémica y ambigua. Aunque a primera vista parezca que el enunciado es claramente apocalíptico y unívoco, la obra cuestiona este hecho ya que la instalación podría continuar indefinidamente. La repetición de The End, Fin, Ende, Fine, sugieren que no es el final de la historia, que no hay finales objetivos, que las historias continúan de forma indeterminada.” comenta Sabella.

Esta instalación, como metáfora, es una obra en proceso y también nos recuerda que ya se predijeron infinidad de finales: el fin del arte, el fin de la historia, del futuro y del universo, pero ese fin nunca llega.

Agustín Sabella

Licenciado en Administración por la UCUDAL. Desde 2005 integra el colectivo fac, trabajando como artista, productor de eventos y co-dirigiendo el proyecto fac residencias. Participó de muestras colectivas e individuales tanto en Uruguay, como en el exterior destacándose: Premio Paul Cezanne (2007 y 2009) en el Subte Municipal y en el MNAV, Nuevas Vías de Acceso II, Muestra itinerante Borde Sur, Monoscopio, en la Colección Engelman-Ost, Arte Urbano vs. Cubo Blanco, Plataforma (MEC) ¿Es posible no amar a Espinosa?, MacroMuseo, Rosario, Graphias Do Papel ao Pixel, Galería Marta Traba, San Pablo, 99¢ Dreams, Ups! Gallery, Bs As, Residencia en Lugar a Dudas, Cali, Colombia, Alegres Vacaciones, Lugar a Dudas, Cali, Colombia, Premio Centro Comercial e Industrial de Salto, IX Bienal de Salto (2011), seleccionado X Bienal de Salto, Colectiva XXX, Kiosko, Montevideo (2013), seleccionado 56 Salón Nacional (2014), Desafueros, Subte Municipal (2016), How to read Pato Pascual, MAK center for the arts, Los Angeles, EEUU (2017), Mención Honorífica, Premio Montevideo de Artes Visuales, Subte Municipal (2019). Muestra colectiva, Quiero que me recuerden, cuando los autos vuelen, Galería Diana Saravia, Montevideo (2020).

Curador de la Colección Arthouse, Tulum, 2018.

Obras suyas se encuentran en la Colección Engelman-Ost, en el Museo Nacional de Artes Visuales y en colecciones privadas de EEUU, Suiza, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, México y Uruguay.