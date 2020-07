El próximo lunes vuelve la actividad al fútbol infantil

El 3 agosto se retomará la actividad futbolística infantil, luego de la aprobación del protocolo sanitario para prevenir el contagio de COVID-19, que se aplicará en todas las ligas y clubes del país. De la normativa se destaca que las prácticas serán al aire libre y no podrán extenderse más allá de las 21:00 horas, los niños concurrirán vestidos con su ropa deportiva y el agua que lleven para hidratarse no podrá compartirse.

El protocolo sanitario aprobado consta de cuatro fases y varias directrices, tanto para los jugadores como para los clubes. La primera durará dos semanas a partir del comienzo de los entrenamientos, lo que dependerá de la situación epidemiológica.

Algunos aspectos incluidos en la normativa son que los vestuarios estarán inhabilitados, practicará una sola divisional por vez en el horario correspondiente y las prácticas nocturnas en invierno, que no deberán extenderse más allá de la hora 21:00, se suspenderán en caso de mal tiempo o temperaturas extremas.

Asimismo, se establece que las prácticas deberán realizarse al aire libre, ya sea en el mismo club o en predios de terceros, el espacio para realizar las actividades deberá estar claramente delimitado y los niños concurrirán vestidos con su ropa deportiva y deberán llevar su propia agua para hidratarse, bien identificada, y no podrán compartirla, entre otras pautas.

La app

El subsecretario nacional del Deporte, Pablo Ferrari, dijo que se debe hacer hincapié en la conducta inquebrantable de respetar la sanidad y el uso del tapabocas, para poder avanzar en las diferentes fases del protocolo. Destacó la creación, en cada club y liga, de la figura del oficial de cumplimiento sanitario y exhortó a que todos los involucrados en las actividades deportivas infantiles descarguen y utilicen la aplicación Coronavirus.uy.

Por su parte, el titular de la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), Eduardo Mosegui, informó que los niños volverán a la cancha el lunes 3 de agosto, aunque es muy probable que no todos los clubes puedan retomar las actividades en esa fecha, por temas de disponibilidad e infraestructura.

José Veloso, director del Centro Médico Deportivo de la Secretaría Nacional del Deporte, aclaró que el oficial de cumplimiento no es una imposición o una norma, es la persona que se designe responsable de informar y hacer cumplir la normativa para impedir el avance de la COVID-19, ya que cualquier situación de descontrol podría hacer que se detenga la actividad hasta el año próximo. En el encuentro se precisó que el protocolo tiene naturaleza dinámica y podrá ser adaptado según la situación epidemiológica del país y las normas dictadas por las autoridades sanitarias y del Gobierno, en todo momento, si las circunstancias lo ameritan.





Fuente: presidencia.gub.uy