El presidente de la República informó en conferencia de prensa que en junio se reabrirán los centros educativos, con un calendario “que tiene componente sanitario”. El retorno a clases será voluntario para todos los alumnos, se realizará en tres etapas y las jornadas no podrán superar las 4 horas diarias. Las fechas serán el 1, el 15 y el 29 de junio.

“Este paso lo damos porque estamos convencidos de que el riesgo es mínimo. Nuestra preocupación está en los niños y adolescentes que no pudieron estar conectados en estos tiempos” declaró el presidente. “Vamos a tener que combinar la presencialidad con la mediación de la tecnología para el aprendizaje” agregó Robert Silva, presidente del CODICEN.

“Es un día importante, porque retomamos un aspecto de la vida fundamental en el aspecto futuro de nuestros chiquilines. Me imagino que hay padres que tienen una enorme duda, y por eso decidimos que sea voluntario, por lo menos mientras dure la emergencia sanitaria” dijo Lacalle Pou.

Sobre las vacaciones de invierno, el mandatario informó que ANEP decidirá la fecha en conjunto con el SINAE, pero que en principio estas vacaciones durarían una semana y empezarían el 7 de julio. Los recreos serán espaciados y por turnos. Además, los ingresos y las salidas deberán ser “escalonadas, a efectos de evitar aglomeraciones”.

Calendario

El primero de junio se reabrirán las escuelas rurales de todo el país. Se reabrirán las escuelas que atienden a estudiantes de particular vulnerabilidad educativa y social en todo el país, excepto en Montevideo y el área metropolitana. También comenzarán las clases en los centros de educación especial de todo el país, se reabrirá el último año de Bachillerato en Secundaria y UTU, excepto en Montevideo y el área metropolitana.

El 15 de junio reabrirán los centros de primera infancia y educación inicial de todo el país. En estos se incluyen los centros CAIF, centros de educación inicial de ANEP y centros privados de primera infancia. Además, volverán las clases en las escuelas primarias públicas y privadas, excepto en Montevideo y el área Metropolitana, todos los liceos y centros de formación técnica de nivel medio terciario, excepto en Montevideo y el área metropolitana. En esta fecha también volverá el último año de educación media superior (Bachillerato) de Secundaria y de UTU en Montevideo y el área metropolitana, así como el último año de formación en educación en todo el país.

Por último, el 29 de junio se llevará a cabo la tercera etapa de la vuelta a clases, en la que se hará la reapertura de todos los demás centros de educación primaria, secundaria y técnica pública y privada.

Abrir las puertas

Lacalle Pou explicó que la decisión del gobierno de retomar las clases presenciales de niños y adolescentes está atada a protocolos. En todas las instituciones habrá vías de comunicación y se harán hisopados, que serán parte del control que se hará en todo el país. “Siempre trabajamos con todos los escenarios” dijo Lacalle consultado por un futuro cierre de las instituciones, y agregó: “para adelante todo lo posible, y para atrás todo lo necesario”.

El 25 de mayo volverán a trabajar de forma presencial en las instituciones los docentes y directores, informó Lacalle. Silva dijo que ya se pidió autorización al gobierno para convocar exámenes en educación secundaria. “Nos han autorizado para convocar las mesas de exámenes en todo el país en un marco de garantía” dijo el jerarca.

Foto: presidencia.gub.uy