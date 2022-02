El sábado comienza la 19º edición del Punta del Este Jewish Festival

Del sábado 5 al miércoles 9 de febrero se realizará, de modo presencial, la 19° edición del Punta del Este Jewish Film Festival (Festival Internacional de Cine Judío de Uruguay, FICJU®). Este año, la sede del evento será el Creative Cluster Development – Aceleradora de Industrias Creativas, (ex Club Democrático), tanto en su Sala Principal como en la Sala B.

El Jurado Oficial entregará los Premios Jorge Jellinek, en recuerdo y memoria de quien fuera programador de este evento, al Mejor Largometraje del Festival, Mejor Largometraje Latinoamericano, Mejor Cortometraje del Festival y Mejor Cortometraje Latinoamericano. Además, están los Premios Jorge Jellinek del Público al Mejor Largometraje del Festival, al Mejor Largo Latinoamericano, al Mejor Cortometraje del Festival y al Mejor Corto Latinoamericano. A su vez, la organización del Festival entregará los Premios Jaim Jaime Kleist a personalidades que han apoyado y trabajado para este evento. Estos reconocimientos llevan ese nombre en homenaje al artista plástico, Jaime Kleist Z´L´, realizados por su hija, la diseñadora y orfebre Cindy Kleist, continuadora de la obra de su padre.



JURADOS



MARTHA WOLFF (Argentina) Es periodista y escritora, conferencista a nivel nacional e internacional. Dirigió publicaciones culturales de intercambio argentino-israelí. Fue secretaria de Cultura de la Sociedad Hebraica Argentina. Ha escrito guiones para televisión y teatro. Publicado 13 libros entre los que se encuentran: “Inmigrantes judíos pioneros de la Argentina” y “Judíos Argentinos & judíos y argentinos” de la Editorial Manrique Zago. Como audiovisualista fue la primera mujer en el mundo que hizo la vida de Golda Meir, “Los techos de Jerusalem” y “Jalil ba Galil”. Condujo 70 programas de televisión en cable llamado: “Cómo somos los judíos”, En 1989 fue guionista de un espectáculo sobre la historia de la vestimenta judía a través de los siglos con ropa del Teatro Colón para el ICCAI (Instituto de Cultura y Ciencia Argentino-Israelí). Es narradora de cuentos, autora de varias obras de teatro de temática judía. 20 años condujo programas propios en Radio Jai. Coautora con Myrtha Schalom de los guiones radiales del primer radioteatro sefaradí-ashkenazí de humor de la Argentina. Es columnista del boletín de la Red de Mujeres Judías. Es directora de siete documentales entre ellos premiados y otros con reconocimientos del público en la Argentina y en Punta del Este en los festivales de cine judío de ambos países. Sus títulos son: “Regreso Judaico a Avigdor”, “Marruecos y el tango-Historia de un reencuentro”, “Vodka y Arroz”, “La Otra Dignidad”, “Con los pies en la tierra”. “Mujer de palabras e imágenes judías” y el último “El tren de la memoria”, escritos y dirigidos por ella junto a Daniel Saltzman.



RICARDO RANDAZZO (Argentina) Con estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR es investigador cinematográfico desde 1971 y crítico cinematográfico profesional desde 1985. Discípulo del realizador José Martínez Suárez. Director de Conferencias en el Ciclo Literatura en el Cine, Rosario 1991-1994. Miembro de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina desde 1996. Miembro fundador de OCIC en 1998 y de Signis en 2002. Jurado “100 mejores películas argentinas del Siglo XX”, Museo del Cine, Bs As, 1999. Crítico de cine y espectáculos en Telefe Noticias Rosario 1992-1998. Director de la sección cine en el sitio www.globo.com 2001. Creador, productor y conductor del programa Noches de Cine, con 29 años de permanencia en el aire y ganador de 5 Martin Fierro. Jurado OCIC: Mar del Plata 2001; Signis: Mar del Plata 2003 y Pantalla Pinamar 2007 (Presidente); Jurado del Festival de Mar del Plata (sección La mirada interior, 2007); ACCA: Jurado 2003 y 2015 en el Festival de Mar del Plata. Jurado 2021 del Arfecine (Festival Internacional de Cine Religioso). Productor General de First Team Madrid en Rosario, dirigido por Assumpta Serna, 2009-2010. Fue distinguido por el Concejo Municipal de Rosario, 2014.



SILVINA KORN (Argentina)

Actriz, docente teatral, y fonoaudióloga especialista en trabajo vocal del actor. Estudió teatro con Agustín Alezzo. Creadora del Ciclo de Teatro Histórico sobre Mujeres. Dio clases teatro y de oratoria como así también varios talleres de juego teatral para niños y adultos, ha protagonizado varias obras dentro de las cuales figura “Mariquita Sánchez de Thompson”, infantil con temática histórico-cultural en Museo Sívori y ha trabajado en la comedia musical infantil: “La verdadera historia de Juanito Laguna y Ramona Montiel”. Como docente de teatro, trabaja, con adultos mayores, en Betam, Amia y otras instituciones. Colaboró en la Comisión de Cultura y de Género de la Cancillería Argentina. En cine participó en “Un ladrón, un violador y dos mujeres” (1991) de Gustavo Ghirardi, y en “Amigomío” (1994) de Jeanine Meerapfel y Alcides Chiesa. Y en las Series de TV “Rebelde Way” (2003) y “Casados con hijos” (2005).

LOS INVITADOS

En esta edición, artistas de distintos films viajarán a Uruguay para presentar sus obras. Ellos son: Laura Mahler, porteña residente en Nueva York, quien viaja especialmente desde los Estados Unidos para presentar el documental “Mahler – Una historia argentina”, sobre la vida de su padre Israel Mahler, del cual se hizo cargo además de la dirección, de la producción ejecutiva y el guión. Rod Aloras, un rosarino mezcla de músico, ilustrador y sonidista, quien está radicado en Lund, Suecia hace más de quince años, que divide su vida entre el suelo sueco y su patria natal. Ha dirigido el mediometraje “La llama de la memoria” documental basado en la vida de David Galante, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, que se instaló en Buenos Aires tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ya lleva ganados, en su recorrido por festivales, más de 15 premios. Las otras dos visitas al 19° Punta del Este Jewish Film Festival, son Martin Glozman y Adrian Unger quienes vienen a presentar el largometraje “Salomón” documental dirigido y editado por Rosario Cervio. Ambos son los guionistas y productores del film, además de sus protagonistas y primos entre sí y cuyos sus abuelos sobrevivieron al Holocausto. Glozman es editor, escritor y docente y Unger ingeniero en electrónica, artista y diseñador contemporáneo.

Charla sobre el cine religioso

Habrá también el lunes 7 a las 18:00 una Charla sobre el Cine Religioso -presentada y moderada por Fernando Brenner- a cargo del crítico argentino y director de ARFECINE:

PABLO DE VITA

Diseñador de Imagen y Sonido (UBA). Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable (Instituto Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid). Becario en Estudios Eslavos de la Universidad Carolina (Praga). Colaborador del diario La Nación, integra el Consejo de Redacción de la revista Criterio y ha colaborado con Debate, Todo es Historia, Vida Nueva, el diario La Prensa y El País de Uruguay, y en medios europeos. Integró jurados de los festivales de Tbilisi (Georgia), San Sebastián, Mar del Plata, Bafici, Piriápolis y Gijón. Profesor de la Maestría en Estudios de Cine y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Profesor invitado de la Universität Wien (Viena), Universitat Ramon Llull (Barcelona), Universidad Palacky (Olomouc), FAMU (Praga) y en la conferencia inaugural del Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica de la Universidad Carlos III de Madrid. Es coautor de varios libros, como: “Ciudades europeas en el cine” (Ediciones Akal, España), y “La imagen de los docentes en el cine” (Asociación Cultural y Científica, Madrid) y autor de “Diálogos con el cine polaco” (Djaen, Buenos Aires). Coautor y compilador del libro “Plano detalle, miradas del cine argentino”. Recibió el Premio al Mejor Periodista de Cultura otorgado por la Embajada de Italia y por la Embajada de Serbia y la medalla Jan Masaryk del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa. Es miembro de la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana; de la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica, del Centro PEN de Argentina. Académico de número de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. Director Artístico de ARFECINE – Festival Internacional de Cine Religioso de Argentina.

GRILLA DE PROGRAMACIÓN

SÁBADO 5 DE FEBRERO

18:00 – Sobrevivir a Gusen (Austria – Competencia Oficial)

19:15 – El amargo sabor del amor o la lista de Frau Schindler (Rusia – Competencia Oficial)

20:15 – CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

20:30 – FILM DE APERTURA: Alegría (España – Competencia Oficial)

Sala B

18:45 – Un país desconocido (Estados Unidos – Muestra Informativa)

20:30 – Los músicos (Polonia – Competencia Oficial)



DOMINGO 6 DE FEBRERO

18:30 – Los Estados Unidos del diseñador Elie Tahari (EE.UU., Competencia Oficial)

19:45 – Mahler: Una historia argentina (Argentina – Competencia Oficial)

21:00 – La Estrella Roja (Argentina – Competencia Oficial)

Sala B

18:45 – Muestra Informativa de Cortometrajes

(Chaya; La sombra de tu sonrisa; El café: Un día cualquiera, en un bar cualquiera…; El cantar de los cantares; Leyenda del balonmano revivida; Una llamada de tu ex; Veinte decagramos de azúcar; Vacío lleno)

20:45 – Cuatro niños sin madre (Estados Unidos – Muestra Informativa)





LUNES 7 DE FEBRERO

18:00 – Charla de Cine Religioso con el crítico argentino Pablo De Vita. Presenta y modera, Fernando Brenner

19:30 – El alemán de la tienda de fotos (España – Competencia Oficial)

20:45 – Shamir, a su manera (Israel – Competencia Oficial)

Sala B

18:00 – La tía de Hitler (Polonia – Muestra Informativa)

19:30 – Redención: El vino y la profecía en la tierra de Israel (Singapur – Muestra Informativa)

21:00 – ¿Quiénes se quedarán? (Estados Unidos – Muestra Informativa)



MARTES 8 DE FEBRERO

18:00 – Competencia Oficial de Cortometrajes

(La llama de la memoria; Horror Job Interviews; Miriam; Stella; Julie deja el nido; Kaddish; El silencio del Profesor Tösla; Un Mench es un Mench)

20:30 – Salomón (Argentina – Competencia Oficial)

21:30 – ANUNCIO Y CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS

Sala B

17:00 – 8.000 portapapeles (Estados Unidos – Muestra Informativa)

18:15 – Café Zelig (Alemania – Muestra Informativa)

20:00 – Alto mantenimiento: La vida y obra de Dani Karavan (Israel – Muestra Informativa)



MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO

18:30 – Murmullos de silencio (México – Función Especial) de Aarón Cohen y Esther Cohen.

20:15 – EXHIBICIÓN DEL CORTO Y EL LARGO GANADORES DEL 19° FESTIVAL



19° Punta del Este Jewish Film Festival (Festival Internacional de Cine Judío de Uruguay, FICJU®) es auspiciado por el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay (MIEM), la Intendencia Municipal de Maldonado, el Ministerio de Educación y Cultura, el INCAU (Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual de Uruguay), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina) y el Municipio de Punta del Este. Ha sido declarado de “Interés Departamental” por la Junta Departamental de Maldonado, y de “Interés Nacional” por el Poder Ejecutivo.



El Equipo de Producción está conformado por Fernando Goldsman (Director Artístico, Productor General y Programador); Alejandro Yamgotchian, Alfredo Friedlander y Fernando Brenner (Comisión Asesora de Programación); Lic. Graciela Nabel de Jinich (Coordinadora Internacional); Liliana Díaz Silva (Maestra de Ceremonias y Locución); Jorge Caballero (Proyección Imagen y Sonido Digital); Gabriel Caballero (Operador Técnico); Vera Vidales (Asistencia de Producción y Secretaria del Festival); Lucía Alonso (Community Manager, Diseño Web y Diagramación); Sergio Rezzano (Editor de Fotografía e Imagen) y Fernando Brenner (Prensa Internacional).

Madrina del Festival: Alicia Bederian de Arcani.