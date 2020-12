La intendencia anunció este miércoles que el próximo sábado reabrirán los parques públicos que desde el mes de marzo se encuentran cerrados como forma de incentivar las actividades al aire libre, pero cumpliendo cada uno con un protocolo específico. Todos los parques, además de la Reserva de Fauna del Cerro Pan de Azúcar, el Pueblo Gaucho y la Isla Gorriti podrán volver a ser visitados.

A continuación los detalles decada uno de los paseos:

Reserva del Cerro Pan de Azúcar

Funcionará de jueves a lunes, entre las 10 y las 18 horas, y el aforo no podrá superar las 200 personas diarias. Se aclara que NO estarán abiertas la sala de audiovisuales, el reptilario y la eco biblioteca. Los locales de venta de comida podrán abrir, pero cumpliendo con el protocolo COVID-19 para restaurantes, bares y casas de comidas. Quienes accedan al cerro deberán registrarse en la caseta de control y tendrán que volver como máximo a las 17.30 horas.

Todos deberán utilizar tapabocas para ingresar, se les tomará la temperatura y se registrará nombre y datos al llegar. Si no se cumple con esta disposición, no se podrá acceder.

En el parque no se permitirá la aglomeración de más de 10 personas y las mesas deberán contar con un máximo de seis ocupantes cada una. Los núcleos familiares tendrán que estar a dos metros de otros.

Isla Gorriti

Sólo se permitirá la circulación por los senderos habilitados: el que comienza en la bajada del muelle principal hacia el parador de Playa Honda, en dirección Este-Oeste, y el sendero hacia la Playa Jardín en dirección Este-Noreste. Para poder desplazarse en estos espacios será obligatorio el uso de tapabocas y mantener una distancia de dos metros entre los núcleos de visitantes.

Estará prohibida la circulación en todo el predio interno de la isla, excepto la franja costera y playas Jardín y Honda. El horario será de 10 a 17 horas. Se exhorta, además, a maximizar los cuidados por el alto riesgo de incendio forestal. En tanto, el Parador se regirá por las medidas obligatorias para este tipo de establecimientos.



Parque Jagüel

Habrá aforo limitado, distancia obligatoria y refuerzo de medidas de limpieza. Se abrirá de 11 a 19 horas, y no se permitirán más ingresos a partir de las 17 horas. El aforo será acotado: un máximo de 500 personas. No podrán ingresar ómnibus, micros o transporte de pasajeros. Además, la entrada será por una senda de la derecha, ubicada en la entrada principal sobre avenida Aparicio Saravia, y la salida será por la senda izquierda. Las otras permanecerán cerradas.

Toda persona deberá pasar por el control sanitario sin excepción. Se tomará temperatura, se procederá a realizar la desinfección de manos y se dará un número que irá del 1 al 500. Los adultos y niños mayores de cinco años tendrán que usar tapabocas en todo momento. La distancia social será de 1,5 metros y se solicita que el uso de gabinetes higiénicos sea mínimo. Previo a su apertura diaria, el parque será desinfectado en todas sus áreas.



Parques Mancebo e Indígena

La reserva para el uso de los parrilleros, tanto del Mancebo como del Indígena, se debe realizar en forma presencial el día previo a la fecha deseada en el mismo parque -de 10 a 12 horas-. El funcionamiento será de 11 a 16 horas. El cupo establecido es de tres parrilleros grandes con capacidad para 15 personas, y 14 parrilleros chicos con capacidad para ocho, por lo cual el aforo está fijado en 157 usuarios para el Mancebo.

Y en el caso del Parque Indígena consistirá en ocho parrilleros con capacidad acotada para siete per-sonas; por lo tanto, alcanzará un aforo de 56 personas. En la entrada se procederá a los controles sanitarios de rigor y la desinfección. Quien utilice los parrilleros deberán presentar una lista con los nombres de las personas que estarán ese día y los teléfonos de contacto. Las actividades serán exclusivas en el espacio del parrillero asignado, quedando prohibido el uso del área de juegos para niños, caminatas o práctica de deportes -como por ejemplo, fútbol-.



Quinta de Medina

Las reservas de parrilleros también deberán realizarse el día anterior, en el mismo lugar y de 10 a 12 horas. Al ingresar, tanto vehículos como personas, tendrán que pasar por la alfombra sanitaria y regirse por los controles pertinentes -temperatura, uso de alcohol en gel, y guardar distancia social-. Quien acceda a los quinchos o parrilleros deberán proporcionar una lista de los concurrentes y sus números telefónicos.

Las actividades estarán solamente autorizadas dentro de los quinchos, quedando prohibido el uso de juegos para niños, caminatas o práctica de deportes. El funcionamiento será de 11 a 16 horas, y los cupos para este parque se fijaron en cinco quinchos con un máximo de 10 personas cada uno.