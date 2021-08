“El señor intendente de Maldonado falta a la verdad”, por Leonardo “Tato” Delgado

El Sr. Intendente Enrique Antía sigue faltando a la verdad, no puede salir a decir que desde el frente Amplio lo único que hacemos es poner palos en la rueda, nos hemos cansado de presentar propuestas, tanto a la pasada administración como a la actual.

Pero para recordar algunas cosas nada más entre las que propusimos… Presentamos varias modificaciones al articulado del presupuesto quinquenal 2016/2020,propusimos no aumentar la contribución inmobiliaria a las franjas más bajas del Departamento, presentamos una propuesta para solucionar la problemática de los vecinos y vecinas de los 128 padrones de Maldonado Nuevo, donde decíamos de donde sacar los recursos para hacerse de la tierra y como poder cobrar por cada padrón, propusimos alternativas a la expropiación del sector D del asentamiento Los Eucaliptos, propusimos alternativas a la expropiación de la tierra donde se regularizaría el Barrio Kennedy, propusimos exoneraciones a cooperativas de viviendas entre otras tantas cosas que le propusimos a la pasada administración. Pero sin duda, una de la más conocida dada la situación de emergencia económica, social y sanitaria, fue la propuesta de crear el FONDO COVID para atender y darle respuesta a la población del Departamento, y ahí no solo que lo propusimos sino que mejoramos notoriamente el proyecto que mando el Ejecutivo, extendimos la mano, buscamos soluciones y los votos del Frente Amplio estuvieron para atender la difícil situación que vivían los vecinos y vecinas de Maldonado, nuestra Bancada y nuestra fuerza política toda, fue clave para que el pueblo de Maldonado no sufriera mayores consecuencias a la crisis del 2020.

Pero esto no termina en la pasada legislatura y las propuestas realizadas a la pasada administración, sino que actualmente desde que asumió la nueva administración que el Sr. Enrique Antía encabeza, hemos presentado decenas de propuestas por parte de nuestra Bancada y de nuestra fuerza política….Propusimos exoneración de permiso para ingresar a puerto a las camionetas de Transporte Turístico y devolución del pago de la patente de rodados, propusimos que lo que se destinaba a la realización del Dulce Corazón del Canto se destinara a las organizaciones sociales que recibían algún tipo de dinero luego de finalizado este evento, propusimos un fondo para volcarlo a los grupos de Carnaval del departamento ya que no pudieron realizar desfiles ni tablados, propusimos estudiar modificaciones de ordenanzas y no excepciones puntuales a los empresarios, propusimos exoneraciones de contribución inmobiliaria y demás impuestos que se cobran conjuntamente a los pequeños y medianos comercios de Maldonado, al sector hotelero, a los restaurantes y a los trabajadores y trabajadoras con una única propiedad, propusimos nuevamente las extensión del FONDO COVID para reactivar la economía del Departamento con el fin de que los pequeños y medianos comercios no cierren sus puertas y además propusimos atender la situación alimenticia de la población, propusimos llevar a 2000 los JORNALES SOLIDARIOS por la caída estrepitosa de los puestos de trabajo en Maldonado, propusimos modificaciones al articulado en este presupuesto quinquenal 2021/2025,entre ellos eliminar el ingreso a dedo a la función pública, eliminar la creación de 8 nuevos cargos de confianza con sueldos de 180.000$ mensuales, dejar sin efecto el aumento de la contribución inmobiliaria a las franjas mínimas de entre un 17% y 20%,tambien propusimos destinar los 2 millones y medio de dólares del techado de la peatonal sarandí a la construcción del centro cultural de Cerro Pelado entre otras tantas cosas que hemos propuesto por parte de nuestra Bancada y nuestra fuerza política…propuestas y más propuestas, lamentablemente muchas de ellas no fueron escuchadas por la soberbia del Sr. Intendente Enrique Antía y del Partido Nacional, es lamentable que en este segundo periodo se repita lo del anterior de no conversar o buscar acuerdos con la Bancadas de oposición. Quedo atrás, muy atrás aquellos tiempos donde el ex intendente y compañero Óscar de los Santos convocaba a los Coordinadores de Bancadas o visitaba las propias Bancadas partidarias con el fin de buscar los mayores consensos políticos, sabiendo que Maldonado los necesitaba para seguir avanzando y desarrollando un Departamento para todas y todos.

Por último, el Sr. Intendente no puede seguir faltando a la verdad, ya finalizó la campaña electoral, tiene las mayorías necesarias en la Junta Departamental, ahora se tiene que dedicar a gobernar para todos, no para unos pocos y a no castigar a los que menos tienen como nuevamente hace en este presupuesto.