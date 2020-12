“No fue el año que soñamos el 1 de marzo, pero sobre todo no fue el año que soñaron los uruguayos”, dijo el mandatario a través de su cuenta de Instagram. De todas formas, consideró importante agradecer, porque en las dificultades muchos ciudadanos anónimos le pusieron el hombro al país.

Lacalle Pou destacó la labor del personal de la salud y señaló que da batalla en primera línea con mucha presión y nerviosismo, y que hace lo posible por cuidar de los uruguayos. Asimismo, hizo un agradecimiento especial al sistema educativo, sobre todo para los docentes, en un año distinto al que le hubiera gustado, pero con cursos que se lograron completar, con mucha virtualidad, pero también con presencialidad hasta el final.

Agradeció, también, a policías y militares que cumplieron con su tarea, no solo la que debían hacer por mandato, sino que estuvieron a la altura de las circunstancias. Destacó la labor de los funcionarios públicos, que suelen ser muy criticados, y ponderó que le pusieron el hombro al país, muchos de ellos trabajando horario extra.

Finalmente, agradeció a los ciudadanos que dieron su afecto y algo de sí en las ollas populares y en las colectas. “La pandemia sacó lo mejor de los uruguayos”, afirmó el presidente, quien aseguró que son capaces de dar “la mejor batalla”. Dijo que queda demostrado que “cuando estamos todos juntos, el Uruguay puede”, más allá de las críticas, que entiende correcto existan, porque un gobierno es criticable, de lo contrario “la democracia estaría renga”.

A futuro

Sobre la implementación de las medidas del último mes, dijo que hacen pensar que no se llegarán a las gráficas que en algún momento se manejaron, pero insistió en la importancia de renovar los cuidados, sobre todo en esta época del año.

Respecto a la vacuna, aclaró que si no hubo información es porque se requiere ser muy serio en torno al tema, teniendo en cuenta que este Gobierno siempre actuó con transparencia en el manejo de los datos. Aseguró que en pocos días se informará a la población y al Parlamento el avance de las negociaciones que se llevan adelante, pero insistió en que, mientras no se concrete, es la actividad de cada uno la que lleva adelante al país.

Lacalle Pou afirmó que el sueño y el proyecto están intactos de cara al 2021. Recordó que este año, pese a los imprevistos, que fueron muchos, se intentó cumplir a rajatabla los compromisos que se asumieron en campaña. “No fue todo lo que quisimos, pero sí todo lo que pudimos”, sostuvo.

“Creo que Uruguay saldrá adelante, porque conozco a los uruguayos y sé que le están poniendo el hombro al país”, enfatizó.

El mandatario dijo que este 31 de noche quiere hacer un reconocimiento especial a los ciudadanos que la están pasando mal, muchos de los cuales la venían pasando mal, y la pandemia lo agravó. “Nuestra mayor dedicación está para con ustedes, para que en 2021 puedan pagar la olla, conseguir un laburo, llegar a fin de mes y puedan criar a sus hijos de la mejor manera posible”, indicó.

Aseguró que el equipo de Gobierno que está trabajando mantiene un compromiso enorme con el país. “Nos desvela diariamente aquello de que no hay que dar un uruguayo por perdido, eso sigue siendo un faro para nosotros. El Gobierno no es en masa, es de a uno, y donde haya un gobierno que necesita, allí estaremos”, agregó.

“Deseo que el 2021 sea un año mejor, que dependerá del esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, y también de que un gobierno bien inspirado, con claridad y con esfuerzo cumpla con lo prometido”, concluyó.