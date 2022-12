El uruguayo Julián Schweizer se coronó campeón en Longboard de la etapa de El Salvador en el ALAS Latin Tour. El surfista de tablas largas logró quedarse con el título luego de un excelente desempeño en todo el evento. Las condiciones de olas fueron espectaculares, derechas de gran tamaño y tubulares rompieron en Las Flores, famosa playa salvadoreña donde se llevó a cabo el torneo latinoamericano. Hace unos días tuvimos la chance de hablar con el surfista charrúa sobre lo que se vivió en El Salvador.

A continuación, publicamos la entrevista al deportista, publicada en la web de Unión Uruguaya de Surf.

-Primero que nada, Juli, felicitaciones por coronarte campeón en el ALAS de El Salvador. Hiciste un campeonato excelente de punta a punta, contanos un poco sobre el evento y como estuvieron las condiciones de olas.

-Las olas estuvieron soñadas. Creo que nunca había competido con tan buenas condiciones. Las Flores es un point de derecha que quiebra perfecto con secciones de tubos y otras para combinar distintos tipos de maniobras. Lo más lindo de todo fue poder oportunidades de surfear esa rompiente prácticamente solo y elegir la ola tranquilo.

-¿Cómo te sentiste en el agua, se sufren mucho los nervios?

-Siempre digo que el día que no me ponga nervioso competir lo voy a dejar de hacer. Los nervios son parte de la competencia, la clave está en poder capitalizar esos nervios y que te ayuden a tener una mejor performance en vez de que te pesen.



-¿Lograste resultados excelentes en todas las series? Hablanos sobre tu estrategia de competencia y los puntajes de las baterías.

-Mi estrategia durante el evento fue cambiando. En las primeras rondas donde las olas no paraban de bombear no había mucha estrategia, era más la excitación de poder surfear un point de clase mundial sin gente y con la chance de elegir en que ola querés ir. Para los últimos días del evento, las olas bajaron un poco entonces fue esencial poder tener la calma para esperar las olas de la serie, las más grandes y poder conseguir las olas con potencial para meter puntajes excelentes. El resto era correr las olas como las olas te lo iban pidiendo, la misma perfección de la rompiente hace que surfeando así, logres conseguir scores excelentes.

-¿Qué tablas usaste para esas olas y por qué?

-Use mi log Michael Takayama 9.6. Es una tabla que cuando las olas están buenas, se agarra perfecto en la punta y es super fluida en las curvas.

-Con respecto a la final que diste vuelta en la última ola, ¿qué nos podés decir?

-Un sueño. Ganar a lo Uruguay, en la hora y con todo bastante complicado. Además, conociendo a mi amigo Tony, excampeón mundial y competidor con muchísima experiencia sabía que iba a tener que surfear dos olas excelentes para ganarle. Cuando faltaba un minuto estaba volviendo de surfear una ola mala y veo al fondo que marca la mejor ola de la serie, fueron los treinta segundos más largos del año. Remando, deseando que la ola llegara a tiempo, cuando me di cuenta que llegaba no pensé mucho más, me deje llevar a lo que la ola me fuera pidiendo.

-Se dice que la vida da revancha, luego de quedarte con el gusto amargo en Perú días atrás, ahora se te dio, nada más ni nada menos, que con el primer lugar. Hablamos un poco de qué significa este título para vos.

-Esto es cerrar el año con broche de oro. Venía de un par de resultados duros, en donde me sentía surfeando bien pero por decisión de los jueces me quedaba afuera de los eventos por muy poco puntaje, en series prácticamente “empatadas”. Fue sacarme una mochila de arriba, fue un evento que disfrute un montón, creo que eso también ayudo a lograr el objetivo.

-Ya que cerraste el año competitivo de la mejor manera posible, con respecto a las competencias de surf, ¿cuál fue tu peor y tu mejor momento este 2022?

-El peor momento fueron estas dos competencias previas en donde me sentía surfeando muy bien y en las cuales durante la competencia surfear bien, no de forma excelente como me hubiera gustado, pero bien y quedarme fuera por menos de una milésima en una y por tres milésimas en otra fue un golpe duro. El mejor momento del año fue este campeonato, sin dudas, no solo por el resultado, sino también por el evento en general.

-Por último, en cuanto al próximo año, ¿qué planes tiene Julián Schweizer para 2023? ¿Se vienen más campeonatos nacionales e internacionales?

-Todavía no está muy claro el calendario del año que viene, lo que sí tengo en claro es que cuando vuelvo a Uruguay tengo una semana de vacaciones y vuelvo al momento que más me gusta del año, la pretemporada.

Muchas gracias por tus palabras Juli y a seguir con todo. Felicitaciones y se te agradece nuevamente por dejar una vez más que bien representada la bandera más linda del mundo.

Fuente y fotos: Unión Uruguaya de Surf