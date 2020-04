Aseguran que las limitaciones vigentes para los interesados en ser candidatos para las prorrogadas elecciones de mayo quedarán vigentes para la nueva fecha que la Corte Electoral fije para el mismo acto electoral. De acuerdo a las normas electorales vigentes, regirán para las próximas elecciones las restricciones vigentes para mayo, en el sentido que no podrán ser candidatos aquellos funcionarios electos que no renunciaron antes del 9 de febrero pasado.

Así lo indicaron al menos dos fuentes de la Corte Electoral consultadas por Correo de Punta del Este luego de que se conociera la decisión del poder político de prorrogar las elecciones municipales para el período de tiempo comprendido entre el 10 de mayo y no más allá del domingo 4 de octubre del año en curso. Las limitaciones alcanzan a los intendentes y alcaldes que permanecieron en sus puestos luego del 9 de febrero pasado, fecha límite para poder presentarse como candidatos en las elecciones ahora prorrogadas para domingo 10 de mayo próximo.

Ley

En tanto, se espera que el presidente Luis Lacalle Pou estampe su firme en el proyecto de ley remitido por la Asamblea General Legislativa y promulgue de esta manera la nueva fecha de las elecciones de intendentes, alcaldes, ediles y concejales.

La ley fue votada por los senadores y diputados a partir de lo establecido en el artículo 77º de la Constitución de la República que estableció la fecha del segundo domingo de mayo de cada cinco años como fecha de la votación.

(II) Proyecto de ley.

Artículo 1º.-

Declárase que ante la pandemia mundial por el virus COVID-19, que ha motivado el estado de emergencia sanitaria nacional decretado por el Poder Ejecutivo (Decreto Nº 93/2020 del 13 de marzo de 2020), y la implementación inmediata de medidas tendientes a preservar la salud de los habitantes, no están dadas las garantías para la celebración de las elecciones departamentales y municipales previstas para el 10 de mayo de 2020, en tanto se afectarían derechos fundamentales establecidos en las Secciones II y III de la Constitución de la República, y en las leyes electorales vigentes.

Artículo 2º.-

Facúltase a la Corte Electoral a prorrogar, en este caso y por única vez, la fecha para la celebración de las elecciones departamentales y municipales previstas en el Artículo 77 numeral 9 de la Constitución, atento a lo dispuesto por el Artículo 322 literal A) de la Constitución, no más allá del domingo 4 de octubre de 2020.

La fecha de la prórroga deberá resolverse en un plazo de quince días, por las mayorías previstas en el Artículo 327 de la Constitución.

A los efectos de la organización del acto electoral se tendrá en consideración el padrón electoral previsto para las elecciones que se postergan.

Artículo 3º.-

Los Intendentes y los miembros electivos de las Juntas Departamentales (Ediles) y de los Municipios (Alcaldes y Concejales), continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha en la que asuman las nuevas autoridades electas proclamadas por las Juntas Electorales respectivas.

Artículo 4º.-

Las autoridades completarán el término de duración normal de las cesantes y cesarán cuando asuman las autoridades electas en el próximo período electoral, de conformidad con lo establecido en el Artículo 77 numeral 9º de la Constitución de la República, (segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las próximas elecciones nacionales).