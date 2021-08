Elecciones al BPS: Pereyra lamentó que su oponente haya ingresado a la campaña “con mentiras”

José “Pepe” Pereyra, que se presentará en las elecciones del BPS por el sector empresarial, lamentó que su oponente, que va por la lista del oficialismo “que lleva 15 años de gestión”, fuera presentado en las últimas horas “con un texto que manifiesta ser candidatura única y de consenso”.

El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, quien en noviembre de 2020 lanzó su campaña para representar al sector en el seno del directorio del BPS y que se encuentra de gira por todo el país, rechazó que exista acuerdo para una lista única por el orden empresarial, de cara a estos comicios.

José Pereyra, que ya cosechó el apoyo de varias gremiales empresariales del Uruguay, así como de actores relevantes del sector, sostuvo que, si bien participó de reuniones para la formación de la lista única, el motivo de que esto no sucediera “se debe a la poca voluntad de generar una verdadera representación empresarial capaz de identificarse con los problemas de quienes tienen a su cargo el desarrollo del país”.

Pereyra señaló en varias oportunidades que la representación del sector empresarial en el BPS “no defiende, ni entiende la problemática del sector porque no recorre el país y no escucha a quienes la padecen”. Para Pereyra, “después de 15 años de gestión los resultados están a la vista” y por eso “propone un cambio de estructuras en beneficio del sector privado y no de un modelo donde el Estado es el centro y el peso que estanca el desarrollo de un país”.

Días atrás sostuvo que el BPS “castiga, golpea y estigmatiza a los empresarios, no otorgándole soluciones a los verdaderos problemas que los aquejan, mucho más en esta pandemia cuando miles han quedado por el camino, pero el peso del Estado dice presente cada vez con más fuerza”.

Recorrida

El presidente de la Cámara Empresarial local viene recorriendo el país desde hace un tiempo y, según señaló, recibe claras señales de desconocimiento sobre la gestión de la representación, así como la poca presencia y canalización de demandas por parte de quienes proponen “la continuidad de la nada” según entiende.

Pereyra sostuvo que la competencia ayudará a desnudar y a conocer para qué le sirve la representación empresarial en el BPS a todos los uruguayos e invita a participar de las elecciones el próximo 28 de noviembre, para establecer “una herramienta que hasta ahora no se ha utilizado en nuestro país, por una gestión que busca continuar sin nada para mostrar, amparándose en un acuerdo entre algunas gremiales que han demostrado desidia y poco interés por este lugar que nos brinda la Constitución de la República para defender la actividad empresarial en Uruguay”.

Por otra parte, informó que este miércoles, en el Centro Comercial de la Unión se reunirá con dirigentes y comerciantes de esa zona de Montevideo.