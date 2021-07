El domingo 28 de noviembre son las elecciones de los directores Sociales del BPS en representación de los trabajadores, de las empresas y de los jubilados y pensionistas. Hasta este viernes 9 de julio hay plazo para que los extranjeros sin credencial cívica ingresen su domicilio de residencia y las empresas pluripersonales o sociedades designen mandatario.

Esta semana estuvieron en Maldonado los tres candidatos, activos, jubilados y empresas, de Un solo Uruguay. Virginia Vaz y Luis Lisboa junto al candidato de los empresarios José “Pepe” Pereyra, realizan una gira que busca difundir e informar sobre el acto eleccionario y dar a conocer la plataforma que impulsan.

Virginia Vaz, aspirante al orden “pasivos”, y Luis Lisboa, que se postula al orden “trabajadores”, coinciden en que es necesario bajar el gasto del banco y para ello apuntan a que se desprenda de responsabilidades que corresponden a ministerios. En ese sentido, señalaron que el presupuesto operativo del BPS es “enorme” y por otro lado hay jubilados con ingresos bajísimos. Mucho dinero, estiman, “se va” en tareas que no debe cumplir el banco como la de turismo social, lentes, prótesis y viviendas.

Para Vaz y Lisboa, el BPS se ha transformado en una “caja a la que se le van agregando cada vez más cosas y, por eso, es necesario reordenar, revisar el presupuesto y derivar a los ministerios correspondientes alguna de esas tareas para que no hay duplicación de estructuras y gastos.

Por otra parte, los candidatos de Un Solo Uruguay estiman que es necesario mejorar la cantidad y calidad de información que brinda el banco. Lisboa explicó que “hay falta de transparencia” en la info que emite el banco y se hace muy poco comprensible para la gente.

En ese marco, lo que sucede cada vez que hay elecciones de representantes de los sectores es un ejemplo, explican. Hay baja participación y muchas veces hay más votos en blanco o anulados que votos a los candidatos. Por eso iniciaron una gira por el país, más allá de que afirman que dese Un Solo Uruguay tienen “oficio” en el contacto con la población porque al estar desplegados en todo el país, tienen acceso a los planteos de la ciudadanía.

Las elecciones

El Directorio del BPS está conformado por cuatro miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y tres Directores Sociales electos por cada uno de los órdenes: Jubilados y Pensionistas, Trabajadores Activos y Empresas Contribuyentes.

El BPS está confeccionando los padrones a ser utilizados en esta elección de los representantes sociales. El voto es secreto, personal y obligatorio, para las personas incluidas en los padrones electorales.

Deberán votar los jubilados y pensionistas y los trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años que sean tales al 28/02/2021. Además, están incluidos quienes sin reunir los requisitos al 28/02/2021, sí lo hicieran al 31/07/2020, siempre que no estuvieren comprendidos en ninguno de los otros órdenes al 28/02/2021.

Estos jubilados y pensionistas así como los trabajadores activos que tengan credencial cívica, no deberán hacer ninguna gestión en esta instancia.

También deberán votar las empresas contribuyentes de cualquier tipo de aportación, salvo excepciones, que estén inscriptas ante el BPS al 28/02/2021 y al día en el pago de sus obligaciones corrientes y de cuotas por convenio. Se incluyen en este padrón las empresas que si bien no cumplen las condiciones anteriores al 28/02/2021, las verifican al 31/07/2020. No votan los contribuyentes de aportación Civil, Bancaria, Notarial y Profesional, titulares usuarios de servicios, empleadores de Servicio Doméstico y titulares de obras de Construcción.

Todas las empresas contribuyentes sean pluripersonales o unipersonales tienen derecho a un solo voto. En el caso de las empresas unipersonales, votan únicamente sus titulares, sin necesidad de realizar ninguna gestión en esta oportunidad.

Designación de mandatarios

Las empresas contribuyentes no estatales, pluripersonales o sociedades, deberán designar a un apoderado o “mandatario”, para que las represente y vote en la elección. Este mandato tiene validez solamente para los actos eleccionarios del BPS y tendrá vigencia hasta su revocación, cuando la empresa nombre a otro en su lugar.

Estas empresas tienen plazo hasta este viernes 9 de julio para designar mandatario a través del servicio en línea Ingresar mandatarios para elecciones BPS. Esta designación puede recaer en cualquier persona física, que pertenezca o no a la sociedad. Un mismo mandatario podrá votar por un máximo de diez empresas. El mandatario puede ser un extranjero que no tenga credencial cívica y en este caso, se deberá indicar su número de cédula de identidad y el domicilio de residencia (departamento, localidad, calle).

Inclusión de otros extranjeros en padrones

En el caso de extranjeros que sean Jubilados y Pensionistas, Trabajadores o Empresas Unipersonales que cumplan con las condiciones y no cuenten con credencial cívica, votarán con su cédula de identidad por su domicilio de residencia.

Hasta el 9 de julio tienen plazo para integrarse al padrón electoral, realizando el ingreso de su domicilio personal de residencia a través del aplicativo Relevamiento de Domicilios.

También podrán registrar su domicilio a través del WhatsApp oficial del BPS 092 36 62 72.

Sanciones

• Las sanciones a los jubilados y pensionistas que no voten serán de una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales.

• Si un trabajador no cumple con la obligación del voto, se le aplicará una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales. Y en caso de no pagarla, su empleador será responsable solidariamente.

• A las empresas que no designen un mandatario o habiéndolo designado, no concurran a votar, se les aplicará una sanción de 6, 12 o 20 UR, según la cantidad de trabajadores dependientes, sin importar su naturaleza jurídica.

Fuente: en base a FM Gente y BPS