FEMI, SAQ y la agrupación Gremialismo Auténtico se aliaron de cara a las elecciones del Colegio Médico del Uruguay que se llevarán a cabo el próximo 27 de agosto. “Entendiendo al Colegio Médico como el garante ante la sociedad de que la profesión médica se practique dentro de límites bien definidos de ética, con una fuerte apuesta a revalorizar la labor del médico insistiendo en que es necesario acciones urgentes que apunten a mejorar la relación médico-paciente y reivindicando la necesidad de un inminente cambio y una nueva Ley de Colegiación”, señala un comunicado de prensa emitido en las últimas horas por las tres gremiales médicas

La Lista 3 propone al Dr. Oscar Cluzet en el primer lugar al Consejo Nacional acompañado por los doctores Gonzalo Barreiro, Gustavo Vitancurt, Inés Vidal, Ana Céspedes, Antonio Barquet, Marcelo Rodríguez, Dardo Centurión y Enrique Pons.

Cluzet es Médico Cirujano, Médico Intensivista, Médico Emergentólogo, magister en Bioética y Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina y cuenta con “alta trayectoria reconocida por las distintas sociedades científicas, la sociedad y sus pares”.

“La mencionada lista conjunta, que se presentará en todas las regiones del país, está conformada por médicos de probada capacidad que han manifestado su compromiso y convencimiento de que el Colegio Médico es una super estructura que involucra a todo el colectivo médico de nuestro país independientemente de gremiales o colores político-partidarios”, señala el comunicado.

La Lista 3 se propone repotenciar el programa BIENPRO (Bienestar Profesional) como una estructura que brinde apoyo profesional en casos vinculados a un conjunto de distintas patologías, como lo es la alta incidencia de “burnout’’ entre los médicos. Actualmente, los médicos con trastornos mentales son “frecuentemente discriminados y muchas veces perjudicados desde el punto de vista laboral”, sostiene el comunicado.

Desde la Lista 3 se propone “profundizar en este tema, protegiendo y acompañando a sus colegas en el proceso de recuperación y buscando el reintegro al ámbito laboral lo antes que sea posible”.

Ejes temáticos

Bajo el lema ¨Por un Colegio para todos los Médicos del Uruguay¨ los profesionales proponen varios ejes temáticos vinculados al que hacer del Colegio Médico:

La propuesta integral incluye un detallado listado de motivos para cambiar el lineamiento de la actual conducción.

1) Es imperioso cambiar

El Colegio Médico del Uruguay ha perdido su esencia, está desdibujado y necesita cambios. Hay actividades a mantener y otras que se deben intensificar, pero es clave desterrar prácticas y actitudes que se apartan de los cometidos éticos del Colegio y que no favorecen al colectivo médico. Carencias, incompatibilidades y equidad de género deben ser parte de una nueva Ley de Colegiación. No existe un mejor Colegio Médico sin cambiar lo que está mal.

2) El paciente en el centro

Nuestro paradigma de referencia para el ejercicio profesional es la Medicina Centrada en la Persona. El paciente deberá erigirse en un protagonista activo en el proceso de toma de decisiones atinentes a su propio estado de salud. Deberemos consolidar la Medicina Paliativa, naturalmente orientada hacia la persona y su familia. Como Colegio debemos comprometernos a alcanzar el mayor nivel de calidad asistencial y colaborar con las autoridades para consolidar un programa integral y de alcance nacional en la materia.

3) Mediación

Es necesario también continuar desarrollando las actividades de capacitación en Mediación, tendientes a resolver los frecuentes conflictos entre colegas y los mucho menos frecuentes del paciente con el médico.

4) Formación y la polémica Recertificación Médica

La Recertificación Médica Voluntaria es una firme decisión ya adoptada. Tan firme como la premisa de que la opción por la no recertificación será respetada.

Es fundamental asegurar la accesibilidad para todo el colectivo profesional a escala nacional, teniendo como premisa la descentralización y justicia distributiva en la provisión de los recursos educativos. La verdadera prueba sobre la suficiencia estará dada por el nivel de provisión en los sectores más vulnerables, como, por ejemplo, un colega radicado en un medio rural. La Comisión de Educación y Recertificación Médica, es un pilar fundamental de este proceso.

5) Ciencia y Medicina Nacional

La sociedad reconoció a la ciencia gracias a su rol fundamental en la pandemia. El CMU y la Ciencia Nacional deben formalizar una relación para que la producción de conocimiento sea una de las actividades esenciales inherentes a la actividad profesional médica. Para esto comenzaremos colaborando en la detección de talentos jóvenes.

6) Bioética: el ADN del Colegio

La actividad en Bioética fue y sigue siendo uno de los motivos sustanciales para el nacimiento de nuestro Colegio Médico. La actividad de su Tribunal de Ética y su Comisión de Bioética deben continuar y fortalecerse. Pero las disposiciones referentes al Tribunal de Alzada deben revisarse por completo. Mientras se avanza en esta revisión se convocará a las debidas instancias de consulta ética. La Comisión de Bioética deberá constituirse en un factor de convocatoria de diversas actividades educativas y de reflexión a escala nacional e internacional.

7) Bienestar profesional

El programa de Bienestar Profesional deberá agudizarse y estar especialmente abocado a atender las innegables consecuencias del trabajo en pandemia, que exigió a los médicos en lo profesional y en lo personal. Se propone la creación de dos comisiones: Comisión para los Colegas jóvenes al Inicio de su vida Profesional y Comisión para Colegas que llegan a la etapa de Retiro. En ambos casos deben encontrar en el CMU un oportuno apoyo.

8) Austeridad y transparencia

Trabajaremos por un Colegio más eficiente y menos costoso. La austeridad en la política de gastos e inversiones será una constante de gestión. Las remuneraciones de las autoridades se vincularán a la labor efectivamente cumplida y serán ajustadas de acuerdo a la escala de remuneraciones médicas.

9) Comunicación y cercanía

“La comunicación fluida, sistemática y profesional entre todos los órganos del CMU se ordenará y establecerá con precisión. Creemos que es la mejor forma de reforzar éticamente los vínculos relacionales entre colegas. Queremos un Colegio cercano, donde están los colegas, para que todos los médicos puedan ser recibidos y escuchados en sus planteos. Debemos fidelizar a los colegiados con el CMU y es imposible pretenderlo si los propios médicos no lo perciben actuando en sus lugares de trabajo”, finaliza el comunicado.