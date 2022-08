Eliminados: se terminó la ilusión para Ituzaingó

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Con todo a su favor en lo previo, Ituzaingó preparó el partido revancha de los Cuartos de Final con mucha determinación y mentalizados al 100% en esta competencia. Es que en este semestre el equipo del Parque San Rafael estaba metido de lleno en avanzar lo máximo posible en este certamen que engloba a los mejores equipos de todo el país. Pero no pudo ser.

Hay aspectos a destacar, tuvo que ser local fuera de su cancha, si bien ya lo venía haciendo desde el vamos al ser locatario en el Domingo Burgueño Miguel todo el campeonato ahora le sumaron la obligación de jugar en Aiguá, que no es excusa ya que el terreno de juego está en tremendo estado y no fue factor para el desenlace del partido.

Todo empezó de la mejor manera para la Verde porque Máximo Arismendi abrió el score al minuto 17 del primer tiempo y con el resultado de la ida a su favor nada hacía suponer la remontada de los visitantes. Pero desde ese momento en adelante el visitante salió a jugar su partido y con nueva actitud fue poco a poco adueñándose de la pelota. Ya con la posesión del útil tomó la batuta en las acciones más propicias en el área rival pero a pesar de tener terreno y las chances, se fue al descanso en desventaja. Ituzaingó ganaba, pero no la estaba pasando bien.

En el segundo tiempo el partido se puso cuesta arriba para el equipo de Andrés Mendoza cuando al minuto 60 llega el empate de Barracas con la conquista del zaguero Michael Mendoza igualando de forma justa el encuentro, y para colmo Ituzaingó queda con un hombre menos al ver la tarjeta roja el volante Facundo González. Esto hizo mover el banco locatario en búsqueda de tener mejor balance en el mediocampo, de cierta manera afectó el funcionamiento general de un equipo que ya no tenía claridad ni profundidad, en cambio Barracas cada vez estaba más firme en la cancha.

El final del partido fue una locura, Barracas buscando el 2do gol que le diera el boleto a semifinales e Ituzaingó agazapado buscando sacar un contragolpe letal que liquidara todo, finalmente fue Alejandro Planchón que desde la banca trajo la alegría a toda su gente, con un gol al minuto 91 para poner a Barracas al frente por los goles de visitante, que al final le valieron para llegar a la siguiente instancia de la Copa y dejar a Ituzaingó en un mar de cuestionamientos internos y la nada.

DETALLES

ITUZAINGÓ 1 BARRACAS DOLORES 2 (1-0)

Estadio: Municipal de Aiguá “Julia Pereira de Álvarez”

Árbitros de Tala: Sebastián Montenegro, Claudio Izzi y Fabián Vidal. Cuarto árbitro: Julio Álvarez

ITUZAINGÓ (1): Jonathan Deniz, Rodrigo Correa, Gonzalo Umpierrez, Rodrigo Chocho, Nahuel De León (87′ Agustín Camacho), Rafael Acosta (69′ Maximiliano Suárez), Martín Larrosa, Máximo Arismendi, Facundo González, Santiago Barboza (81′ Nicolás Giménez) y Gonzalo Gadea. DT: Andrés Mendoza.

BARRACAS (2): Agustín Pereira, Steward Aquino, Anthony Castillo, Michael Mendoza, Matías Stirbulov, Franco Casanova (54′ Nahuel Rostán), Gabriel Reina, Carlos Cabrera, John Salvador (71′ Alejandro Planchón), Carlos Otazú (54′ Hernán Machado) e Ignacio Nadal (90’+3 Cristopher Vera). DT: Marcelo Barja.

Goles: 17′ Máximo Arismendi (Ituzaingó), 60′ Michael Mendoza (Barracas), 90′+1 Alejandro Planchón (Barracas).

Expulsado: 66′ Facundo González (Ituzaingó).



SEMIFINALES

CENTRAL (SAN JOSÉ) vs BARRACAS (DOLORES)

UNIVERSITARIO (SALTO) vs LAVALLEJA (LAVALLEJA)