Elinger dice que hay “cansancio” ante “determinadas prácticas políticas”

El candidato a la Intendencia de Maldonado por el sector “Batllistas” del Partido Colorado, Eduardo Elinger, estimó que la gestión de Antía se ha agotado y que la comuna debe endeudarse continuamente para funcionar adecuadamente. Entrevistado ayer por FM Gente, Elinger recordó que esta es “la tercera vez” que se postula como candidato y celebró el estado actual de su colectividad política. “Creemos que el Partido ha venido mejorando a nivel nacional y departamental y lo hacemos ahora con muchas ganas, con mucha fuerza”, aseguró. En las últimas elecciones de octubre, el PC obtuvo el cuarto lugar detrás del FA, el PN y Cabildo Abierto.

Elinger estimó que su tarea será “armar un gran equipo. De eso se trata. Nosotros estamos convencidos que el modelo de gestión que lleva adelante (Enrique) Antía se ha agotado. Y para contrarrestar ese modelo de gestión, hay que dar señales muy claras”, señaló. Por eso destacó su “línea de suplentes a la Intendencia”, que integran Germán Cardoso, Rita Garateguy, Haroldo Pi y Omar Messano, a su juicio, reflejo de distintas actividades en diferentes zonas del departamento.

El candidato aseguró que cuando recorre el departamento, siente “el cansancio de la gente por determinadas prácticas políticas”, y una exigencia de cambio. Además, señaló que la IDM tiene un elevado endeudamiento, por lo que hoy “se están renovando vencimientos para junio. Quiere decir que quien asuma” como intendente “va a tener que recurrir a un préstamo. Pero yo creo que para refinanciar la deuda a 5 o 10 años. Si no se hace inviable la IDM”, afirmó. Consideró que este es “el principal problema”, por lo que en los próximos días presentará un documento al respecto.

Desborde social

“Si no saneamos las finanzas” no es posible pedir recursos ante el gobierno nacional, indicó. También estimó que el departamento que ha crecido mucho, pero hoy “tiene la mayor cantidad de gente en situación de calle”, la mayoría jóvenes, a diferencia de lo que ocurría antes. “Hay una situación de desborde social”, afirmó.

“Maldonado necesita una atención diferente. Pero para eso necesitamos algunas acciones específicas del gobierno departamental que, desde mi punto de vista, no se han dado. Se han anunciado, pero no se han dado”, señaló.

Dijo que se debe avanzar en proyectos de cooperación internacional, para que lleguen fondos al departamento y eliminar las trabas burocráticas para los inversores, creando “una ventanilla única” la presentación de propuestas. “A todo eso hay que ponerle más empuje. Ya sabemos que sólo de la construcción no vivimos, que hay ciclos. Con eso no estoy diciendo que esté en contra de la construcción, que es la génesis del crecimiento del departamento, más allá de las polémicas excepciones. Tampoco vivimos solo de ‘sol y playa’. Hay que innovar y cambiar el modelo de gestión”, aseguró.

Elinger asumirá como diputado el 1° de marzo, por ser el primer suplente de Germán Cardoso, que será ministro de Turismo.

Nuevo secretario general

A todo esto, el PC elegirá este sábado a su nuevo Comité Ejecutivo. “Estamos organizando el Partido y dándole vida a la Convención”, dijo Elinger. Admitió que todavía no hay acuerdo para designar al nuevo Secretario General, por lo que habrá que elegirlo por votación. De todos modos, adelantó que el sector “Batllistas” tendrá candidatos a la Junta Departamental “y a todas las alcaldías”.