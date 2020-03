El candidato colorado a la intendencia de Maldonado, Eduardo Elinger, presentó públicamente su “fórmu-la” con sus respectivos suplentes: Germán Cardoso, la profesora Rita Garateguy (exdirectora del Liceo Departamental de Maldonado y de Piriápolis), el Dr. Haroldo Pi (exdirector del Hospital de Pan de Azúcar e integrante de la Comisión de Cultura de dicha ciudad), y el comerciante de la ciudad de San Carlos, Omar Messano.

En la presentación, que tuvo lugar este lunes en la Junta Departamental, se delinearon aspectos relativos a la campaña. Al acto asistieron decenas de dirigentes de todo el departamento y se informó que existirán varias listas a la Junta Departamental, así como a los distintos Municipios.

El ministro Germán Cardoso realizó una alocución para referirse a Elinger y al grupo de seguidores de todas las edades y lugares del Departamento, “que ven reflejados en su persona a un ciudadano honesto, trabajador y comprometido con el Departamento de Maldonado y su población, fundamentalmente con aquellos que más lo necesitan; haciendo un especial hincapié en su gran impronta social”, dijo un parte de prensa del sector.

Respaldado

Elinger por su parte agradeció que el Partido Colorado lo respaldara para “tan importante responsabilidad”. Acompañado de su familia, amigos y vecinos, dijo entender que “la actividad política partidaria debe ser reivindicada cada día con más acciones y menos palabras”.

“Me pongo al hombro la candidatura a la Intendencia de Maldonado, ya que no concibo que por el hecho de encontrarme desde hace unos días representándolos en el Parlamento, deba solamente enfocarme en una tarea. No es nada sencillo viajar todos los días, pero el esfuerzo vale la pena. Existen enormes desigualdades en todos los rincones de nuestro querido departamento y entre todos, con este equipo, aportaremos nuestro granito de arena para que nuestro preparado grupo sea una voz presente en todos los Municipios, en esta querida Junta Departamental y en cada comisión barrial que requiera de nuestra pre-sencia”, señaló.

“Estaremos presentando en los próximos días el programa de gobierno departamental, que es el fiel reflejo de las carencias que el ciudadano trabajador así como aquel que no puede acceder al mismo, el empre-sario y comerciante, el turista y la ama de casa, nos han expresado en cada recorrida barrio a barrio, ciudad por ciudad, y que depositan en nosotros la esperanza de mejorar su calidad de vida, a través de las oportunidades y un acceso a las cosas justo”, dijo el candidato.

“Maldonado necesita de un liderazgo colectivo capaz de representar absolutamente a todos los ciudadanos y de menos soberbia”, concluyó.

Foto: twitter Eduardo Elinger