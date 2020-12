El diputado colorado elevó una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Dirección General de Salud, Dirección Departamental de Salud de Maldonado, R.A.P. (Red de Atención Primaria ASSE), Mutualistas privadas del Departamento de Maldonado, SEMM Mautone y Asistencial Médica.

En la misma, sostiene que Maldonado es un departamento “que crece demográficamente y particularmente algunas zonas son un claro ejemplo de ese flujo migratorio poblacional, como el centro poblado La Capuera y sus áreas circundantes”.

El diputado no niega “que se ha venido avanzando en estos años en muchos de los mencionados aspectos, pero en otros, las carencias siguen siendo importantes y mucho más notorias cuando está en juego la vida humana”. Uno de esos aspectos “es un grave problema que hace años no encuentra una solución y es el de la carencia de servicios de asistencia de emergencia médico móvil La legislación en estos servicios está basada en un decreto del año 1986 (Dec. 578/986) donde se establece un área de cobertura desde una base de salida del móvil, hasta una distancia territorial igual a la que sería recorrida por un vehículo a velocidad mínima durante 15 minutos”. Sin embargo, esta reglamentación deja sin acceso a la asistencia médica móvil a una amplia zona objeto de esta solicitud; ya que las bases de salida están alejadas mucho mas que 15 minutos de tránsito vehicular lento, en la ciudad de Maldonado, Piriápolis y Pan de Azúcar, explicó Elinger. “La única policlínica que existe en esa zona ha extendido recientemente su horario de atención de 8 a 18 hs, hecho que mucho valoramos. Pero con ello no basta y creemos necesario aunar esfuerzos para tener 24 hs un servicio de atención de emergencia a la Capuera y zonas aledañas, conjuntamente con las mutualistas privadas del departamento, que tienen su responsabilidad”, finalizó.

