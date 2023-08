Embistió a una motociclista y deberá pagar más de un millón de pesos al sanatorio que la atendió

Un hombre fue condenado a pagar 1:447.124 pesos a la Asistencial Médica Departamental de Maldonado por los gastos médicos ocasionados por la asistencia de una mujer embestida por el demandado en un accidente de tránsito registrado a las 17:20 del 17 de agosto de 2017 en la esquina de camino de los Gauchos y la calle Trápani de la capital departamental.

El demandado circulaba por Camino de los Gauchos en una camioneta propiedad de terceras personas. Al llegar a la intersección con la calle Trápani giró hacia la izquierda de forma no reglamentaria e irregular. Cuando comenzaba a efectuar la virada, la camioneta chocó a la moto conducida por una mujer.

Como consecuencia del siniestro, la mujer fue atendida en la Asistencial de Maldonado, quien cubrió todos los gastos médicos, que comprendieron: internación en el sanatorio, realizándose diferentes actos médicos, cirugía, radiografía, consultas con especialistas, análisis clínicos, estudios médicos, remitiéndose a la Historia Clínica, estimando que los gastos ascendieron a la suma total de 879.780 pesos a la fecha de la internación los cuales fueron detallados en la planilla adjunta certificada que acompañó la demanda.

La referida suma, más reajuste e interés desde la fecha de la erogación, ascendiendo el crédito al momento de presentarse la demanda a la suma de 1:447.124 pesos

Responsabilidad

“El giro a la izquierda es uno de los más riesgosos pues termina invadiendo la línea de circulación del vehículo que viene de frente o que viene en la misma línea de circulación como ocurrió en la especie. En estas situaciones existe una presunción relativa de culpabilidad sobre el conductor demandado, de ser el causante del evento dañoso, que amerita ser enervada, total o parcialmente, teniendo la carga de la prueba), a los efectos de desplazar o aminorar su responsabilidad. El codemandado no logró probar el hecho de la víctima esgrimido como defensa, de que la motonetista circulaba a excesiva velocidad y desatendiendo el tránsito, porque sencillamente no surge prueba de ninguna de esas dos hipótesis; por lo que el siniestro ocurre por su exclusiva responsabilidad”, sostuvo el fallo.

El conductor fue interrogado en sede judicial en una audiencia cumplida el 5 de mayo de 2022

Pregunta “¿recuerda haber visto la moto previo a señalizar su maniobra?”

Respuesta: “No”

Pregunta: “¿puede determinar la velocidad que circulaba la moto?”

Respuesta: “No, porque no la vi, yo iba suave”.

Víctima

“Yo iba en moto por Camino de los Gauchos y la camioneta se me tiró al medio de la moto, la camioneta venía por Camino de los Gauchos y fue a doblar hacia la izquierda, cruzándose y yo iba pasando de frente. Caí de la moto, la rueda de atrás me quedó casi en el casco, me ayudaron. Estaba con conocimiento, me quise levantar pero no podía porque tenía la cadera quebrada, llamaron a la policía y levantaron la moto. Fui trasladada a la Asistencia Médica que era socia, me llevó la recuperación, que hasta ahora estoy con secuelas, me hicieron operación en cadera, me pusieron hierros y al año me sacaron porque los rechacé… el seguro de la camioneta de él me dio algo de dinero, fue hace mucho tiempo. Fueron 100.000 mil pesos más o menos. El Sr. de la camioneta fue al sanatorio el día del accidente, después no. Él fue a mi casa a ver cómo estaba.