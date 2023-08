Empleado de comercio piriapolense atrapó un ejemplar de “araña del banano”

Un empleado de una verdulería de Piriápolis atrapó un ejemplar de “araña bananera”( Phoneutria nigriventer) de origen brasilero, una especie que está considerada como una de las más venenosas del mundo. Fue hallada en una caja de bananas del comercio y el trabajador la atrapó en una caja de plástico. Expertos de Alternatus Uruguay la fueron a buscar y la conservan con vida. La Phoneutria nigriventer posee un veneno neurotóxico “de riesgo” para nuestra salud y tiene un comportamiento defensivo agresivo.

La araña encontrada en el puesto de fruta del supermercado mide dos centímetros (seis centímetros contando las patas estiradas).

En las redes sociales de Alternatus Uruguay felicitaron al empleado: “Queremos felicitar a David por comunicarse con nosotros y actuar con responsabilidad, colectando a la araña de forma segura, preocupándose por su bienestar en lugar de matarla o soltarla deliberadamente no siendo una especie nativa de nuestro país”, escribieron.

Informaron que coordinaron con el Ministerio de Ambiente para encargarse de la gestión respecto del cuidado y/o destino del ejemplar y explicaron que las arañas contribuyen al control biológico de cientos de millones de toneladas de insectos al año, algunos de ellos de importancia sanitaria y agrícola. “Obsérvala bien. Esta es la conocida “Araña del banano” o errante brasilera y llega durante todo el año a todo el país en las cajas de banana importadas casi siempre desde Brasil y a veces desde Ecuador”, resaltan.

Reportar el incidente

También aclaran que “los supermercados o puestos de frutas no tienen manera de evitar estos encuentros, no sería justo responsabilizarlos a ellos. Muchos animales exóticos como arañas, ranas, serpientes, lagartos y más, ingresan en importaciones de forma accidental a Uruguay”. Los especialistas recomiendan, ante un incidente con una araña de este tipo, llamar al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico al 1722, para reportar el incidente y recibir asesoramiento. También recomiendan dirigirse al centro hospitalario más cercano ya que en Uruguay estos envenenamientos tienen tratamiento.

Para prevenir recomiendan aprender a identificar a las especies de riesgo; ser responsable ante encuentros y no interactuar de forma innecesaria; tampoco manipularlas ni matarlas. “Si trabajas en puestos de fruta o en empresas que importan estos alimentos y encuentras arañas entre la mercancía, comunícate al Centro Universitario Litoral Noreste al 097165075 para recibir asesoramiento. Es importantísimo que no las sueltes”, exhortaron desde Alternatus.

Fuente: FM Gente

“La araña de los bananos encontrada en Piriápolis: ni tanto ni tan poco”

Recientemente los medios se hicieron eco del hallazgo de una araña de los bananos Phoneutria nigriventer en un autoservice de la ciudad de Piriápolis.

Si bien todas las arañas de ese género son potencialmente peligrosas para el hombre por la toxicidad del veneno, la trascendencia que ha tenido este hallazgo ha generado una alarma desmedida. El hábitat natural de la esta especie es el Bosque Atlántico del sudeste de Brasil y norte de Argentina, secundariamente coloniza plantaciones de bananas. Su introducción al Uruguay es accidental y la principal vía de ingreso es junto con la importación de bananas. En algunas islas del Río Uruguay ocasionalmente se han encontrado algunos individuos, que tal vez ingresan en balsas de camalotes durante las crecidas de ese río. No hay ninguna evidencia científica que las especies de Phoneutria tengan poblaciones aclimatadas establecidas en Uruguay.

La araña de los bananos tiene una neurotoxina (actúa sobre el sistema nervioso despolarizando los músculos). La mayor parte de los accidentes son leves involucrando dolor local, edema, eritema y sudoración. En casos moderados se agrega hipertensión arterial, agitación, vómitos y priapismo (erección patológica y dolorosa). Los casos graves sólo se han observado en niños y pueden involucrar diarrea, bradicardia, arritmia y edema agudo de pulmón. Los accidentes con esta araña son muy poco frecuentes en Uruguay y hasta donde sabemos no hay casos fatales en nuestro país. Por cualquier accidente es recomendable consultar al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Hospital de Clínicas, teléfono 1722.

Hay que destacar que la enorme mayoría de las especies de arañas (99%) no son peligrosas para el hombre y contribuyen controlando poblaciones de insectos perjudiciales para la salud, la agricultura y la economía. ¡Son insecticidas naturales y que no contaminan!

Por mas información sobre el tema: http://entomologia.fcien.edu.uy/especiesdeinteresmedico.html

Informe publicado en la página web de la Facultad de Ciencias de la República Miguel Simó y Fernando Pérez-Miles, Sección Entomología, Facultad de Ciencias